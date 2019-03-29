İstanbul Arel Üniversitesinde Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nın matematik öğretmeni Kemal Gözükara’dan oğlu Özgür Gözükara’nın devralmasıyla başlayan değişim faaliyetleri, Rektörlük ve Genel Sekreterlik makamlarında yaşanan bayrak değişimleriyle devam etti.

İstanbul Arel Üniversitesi açıklamasına göre, İstanbul Arel Üniversitesi önemli bir değişime imza atıyor. Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Rektörlük ve Genel Sekreterlik makamlarında yaşanan bayrak değişimiyle 30 yılı aşkın eğitim geleneğini, yenilikçi yaklaşımla buluşturan İstanbul Arel Üniversitesi, “Arel’de Değişim Başladı” lansmanıyla öğrenci, akademik ve eğitim camiasında heyecan yarattı.

Programda bir konuşma gerçekleştiren İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, küresel üniversite vizyonuna ve öğrenci odaklı eğitime dikkati çekti. Değişimin İstanbul Arel Üniversitesi’nin yanı sıra eğitim camiasına da büyük katkı sağlayacağını belirten Prof. Dr. Karacabey, "Dijitalleşme ve eğitimde teknolojinin kullanımına büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Özgür Gözükara ise Arel Eğitim Kurumları’nın 30 yılı aşkın bir eğitim geleneğine sahip olduğunu aktardı.

İstanbul Cevizlibağ’da faaliyete geçirilecek yeni kampüsü tanıtan Özgür Gözükara, Kemal Gözükara Yerleşkesi’nin yer aldığı Büyükçekmece Tepekent’te faaliyete geçirilecek olan “Arel Park” projesini de tanıttı.

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol Takımı’nın Tahincioğlu Basketbol Ligi’nde dev bütçeli takımlarla mücadele ettiğini anımsatan Gözükara, "Basketbol takımımızda, üniversitemizin öğrencileri de yer alıyor. Bu bize gurur veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

