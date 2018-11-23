İSTANBUL (AA) - Argela, telekom operatörlerinin şebeke performans yönetim ve analiz ihtiyaçlarına etkin yanıt vermek üzere geliştirdiği Şebeke Performans Görüntüleme (NPM) ve Müşteri Deneyim Yönetimi (CEM) çözümleri için İstanbul Sanayi Odası’ndan (İSO) "Yerli Malı Belgesi" aldı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklaya göre, Türk Telekom’un gelecek nesil telekomünikasyon çözümleri sağlayıcısı şirketi Argela, telekom operatörlerinin şebeke performans yönetim ve analiz ihtiyaçlarına etkin yanıt vermek üzere geliştirdiği NPM ve CEM çözümleri için İSO'dan "Yerli Malı Belgesi" aldı.

Argela’nın NPM çözümü, kablolu ve kablosuz hizmet sağlayıcılarına şebekelerinin performansına dair anlamlı veriler sağlıyor ve şebekenin uçtan uca, en etkin ve verimli şekilde yönetimini sağlıyor, bu da hizmet kalitesinin en yüksek seviyede sürdürülmesine destek oluyor. CEM çözümü ise müşterilerin şebeke üzerindeki servislerle ilgili kullanım deneyimlerine yönelik anlamlı veri ve analizler sağlıyor. Bu çözüm sayesinde telekom operatörleri, müşterilerin deneyimlediği şebeke performansını bireysel bazda analiz edebiliyor. CEM çözümü, operatörlerinin müşterilerine sundukları hizmetlerin kalitesini ve müşteri memnuniyetini yükseltmelerine destek oluyor.