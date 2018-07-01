FİNANS

Arı sütü ev kadınlarının umudu oldu

FİNANS HABERLERİ  | 01.07.2018 14:15 | Son Güncelleme

Ordu'da kadınların arı sütü üreterek aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla geçen yıl hayata geçirilen proje kapsamında bugüne kadar 100'ün üzerinde kursiyer eğitim aldı - Proje koordinatörü Ümit Karataş: - "Kursiyer ev hanımlarına arı sütünün hasadından pazarlamasına kadar her şeyi öğretiyoruz"

Ordu'da Büyükşehir Belediyesi ile Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geçen yıl başlatılan "Önder Kadın Çiftçiler Yetiştirmeye Yönelik Arı Sütü Üretimi Projesi" kapsamında şimdiye kadar 100'ün üzerinde ev kadınına eğitim verildi.

Proje koordinatörü Ziraat Yüksek Mühendisi Ümit Karataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin asıl amacının önder kadın çiftçiler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Kursiyerleri seçerken genellikle işsiz ev kadınlarını ve bu işi yapmaya gönüllü olanları tercih ettiklerini belirten Karataş, şu anda 21 kursiyerin eğitim gördüğünü, geçen yıldan bu yana eğitim alanların sayısının ise 100'ü geçtiğini ifade etti.

Önceliklerinin ekonomiye katkı sağlamak olduğunu dile getiren Karataş. "Bu proje sayesinde ev hanımları kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenecekler. Kursiyer ev hanımlarına arı sütünün hasadından pazarlamasına kadar her şeyi öğretiyoruz. Beklentimiz buradan eğitim alan ev hanımlarının bir süre sonra kendi işletmelerini kurup arı sütü satmaya başlamaları. Zaten Ordu bal üretiminde çok önemli noktada. Bu projeyle arı sütü üretimi ve pazarlamasında da önder olmak istiyoruz." diye konuştu.

Karataş, arı sütünün hücre yenileyici özelliği olduğuna işaret ederek, "Şeker ve kolesterolü düşürücü etkisi bulunmaktadır. Arı sütü aynı zamanda kozmetik sanayi ve apiterapide kullanılmaktadır. Çok da pahalı bir üründür. Kilogram fiyatı 2 bin 500 ile 7 bin lira arasında değişiyor." dedi.

- Ev kadınları memnun

Kursiyerlerden Hacer Yıldırım, meslek edinmek için eğitime katıldığını belirterek, kursu bitirdikten sonra arı sütü üretmek ve pazarlamak istediğini, bu konuda kendisine güvendiğini söyledi.

Gülşah Gümüşkaya da kendi ayakları üzerinde durmak için çaba gösterdiğini dile getirerek, "Daha önce arılardan korkuyordum. Buraya geldikten sonra hiçbir korkum kalmadı. Burada birçok şey öğrendik, çok mutluyuz." diye konuştu.

Kursun kendilerine çok şey kazandırdığını ifade eden Arzu Şeker de imkanı olan tüm kadınları eğitime katılmaya çağırdı.

PARTNERZehra tatildeZehra tatilde
Sandıklı patatesi, tezgahtaki fiyatların ateşini düşürecekSandıklı patatesi, tezgahtaki fiyatların ateşini düşürecek
'Turizm Oscarları'nda Türkiye'ye 11 ödül'Turizm Oscarları'nda Türkiye'ye 11 ödül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arı sütü ordu Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

TİM, Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı

TİM, Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı

Konutta 2 aylık alım fırsatı devam ediyor

Konutta 2 aylık alım fırsatı devam ediyor

Patates ve soğan fiyatları ne zaman düşecek? Bakan Fakıbaba açıkladı

Patates ve soğan fiyatları ne zaman düşecek? Bakan Fakıbaba açıkladı

Kanal İstanbul için önemli açıklama! Tarife hazır

Kanal İstanbul için önemli açıklama! Tarife hazır

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sandıklı patatesi, tezgahtaki fiyatların ateşini düşürecek

Sandıklı patatesi, tezgahtaki fiyatların ateşini düşürecek

'Turizm Oscarları'nda Türkiye'ye 11 ödül

'Turizm Oscarları'nda Türkiye'ye 11 ödül

Batı Akdeniz cari açığı yendi

Batı Akdeniz cari açığı yendi

TOKİ'nin Silivri konutlarına 20 bin 639 başvuru yapıldı

TOKİ'nin Silivri konutlarına 20 bin 639 başvuru yapıldı

Düğün sezonunda yeni gözde 'çeyrek ve yarım gram altın'

Düğün sezonunda yeni gözde 'çeyrek ve yarım gram altın'

Darboğaz’ın ihraç kirazlarının hasadına başlandı

Darboğaz’ın ihraç kirazlarının hasadına başlandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.