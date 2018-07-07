FİNANS

Arı sütünün kilosu 10 bin liradan satılıyor

FİNANS HABERLERİ  | 07.07.2018 13:51 | Son Güncelleme

TOKAT Arı Yetiştiricileri Birliği Başkan Ali Demir, kent genelinde yılda 1 ile 2 kilo arasında üretilen arı sütünün bir tatlı kaşığı fiyatının 100 lira, kilosunun ise 10 bin liradan satıldığını söyledi.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT Arı Yetiştiricileri Birliği Başkan Ali Demir, kent genelinde yılda 1 ile 2 kilo arasında üretilen arı sütünün bir tatlı kaşığı fiyatının 100 lira, kilosunun ise 10 bin liradan satıldığını söyledi.

Arı Yetiştiricileri Birliği Başkan Ali Demir, kent genelinde arı sütü üretimi yapan arıcıların yılda 1 ile 2 kilo arasında arı sütü elde ettiğini söyledi. Arı sütünün vücutta hücrelerin yenilenmesine faydalı olduğunu belirten Demir, "Genellikle arı sütü kalp rahatsızlıklarından kansere kadar birçok hastalıkta kullanılır. Bu hastalıklara karşı vücudu güçlendirdiği bilinmektedir. Bağışıklık sistemini uyarır. Şimdiye kadar il genelinde arı sütü üreticisi 7 ile 10 kişi arasındaydı. Bu yıl Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ile birlikte Erbaa ve Niksar'da 20 kişiye arı sütü ve ana arı üretimi hakkında eğitimler verdik. Bu konuda sertifika alan arıcılarımıza da 3'er bin lira hibe veriliyor" dedi.

'ANA ARILARIN ÖMRÜNÜ UZATAN BESİN KAYNAĞI'

İşçi arıların 35 ile 45 gün arasında yaşadığını, ana arının ise 5 ile 7 yıl arasında yaşadığını söyleyen Demir, "Bu ana arılar sadece arı sütü ile beslenir ve 5 ile 7 yıl arasında yaşarlar. Yani ana arıların ömrünü uzatan besin kaynağı budur. Bir kovan arıdan alınan arı sütü 1 ile 3 gram arasındadır. Çok zor ve meşakkatli bir iştir. Bir tatlı kaşığı içerisinde yaklaşık 10 gram var. Bunun maddi değeri 100 liradır. Çok değerli bir besindir. Bu arı sütü 100 gram bal ile karıştırıldığı an yaklaşık bir tüketiciye 10 gün gider. Arı sütünün kilosu 10 bin lira, gramı ise 10 liradan satılıyor" diye konuştu.

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Arı sütünün kilosu 10 bin liradan satılıyorArı sütünün kilosu 10 bin liradan satılıyor
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