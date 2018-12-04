FİNANS

"Arıcılarımız emeğinin karşılığını bulsun istiyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 04.12.2018 17:16 | Son Güncelleme

Ordu'da, "Arım Balım Peteğim" projesi kapsamında kurulan BALMER şirketinin işletimi konusunda, projede yer alan 6 ilin KOBİ'lerinin katılımıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı - Vali Seddar Yavuz: - "Gıda güvenliğini sağlamamız vesilesiyle alın teri, göz nuru, zor bir iş olan bal üretiminde arıcılarımızın emeğinin karşılığını bulmasını istiyoruz"

Ordu Valisi Seddar Yavuz, "Gıda güvenliğini sağlamamız vesilesiyle alın teri, göz nuru, zor bir iş olan bal üretiminde arıcılarımızın emeğinin karşılığını bulmasını istiyoruz." dedi.

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünce yürütülen yaklaşık 10 milyon avro bütçeli "Arım Balım Peteğim" projesi kapsamında inşa edilen bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarı, BALMER şirketinin kurulmasıyla arıcılık sektörüne hizmet veriyor.

BALMER şirketinin işletimi konusunda, Ordu, Giresun, Trabzon Rize, Samsun ve Sinop'tan KOBİ'lerin katılımıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Yavuz, Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, dünyada bal tüketiminin hızla arttığını, Türkiye'de de artan üretimle elde edilen gelirin yükseldiğini söyledi.

Ülkede 83 bin 210 işletmede yaklaşık 8 milyon civarında koloni bulunduğunu belirten Yavuz, 115 bin ton civarında da üretim gerçekleştirildiğini ifade etti.

Ordu'nun, Türkiye bal üretiminde önemli söz sahibi olduğuna dikkati çeken Yavuz, "Arım, Balım, Peteğim projesi kapsamında hayata geçirdiğimiz paketleme ve analiz tesisimizin bu amaca hizmet edeceğini düşünüyoruz. Bu vesileyle bal sektörünün özellikle önümüzdeki süreçte siz iş adamlarına önemli bir ufuk açacağını, gelir kapısı olabileceğini değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Yavuz, tesise tüm bölgenin sahip çıkmasını isteyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle bir tesisi bugün kurmaya kalksanız aşağı yukarı 75-80 milyon lira civarında yatırım yapmanız gerekir. Bu kadar büyük bir tesisin işlemesi bizim açımızdan çok önemli. BALMER'e, tesisimize sahip çıkalım. Bu tesisi çalıştıralım. Özellikle gıda güvenliğini sağlamamız vesilesiyle alın teri, göz nuru, zor bir iş olan bal üretiminde arıcılarımızın emeğinin karşılığını bulmasını istiyoruz. Bunun yanında da özellikle tüketicimiz bal alırken herhangi bir kuşkuya düşmesin, hangi balı aldığını ve hangi kalitede bal aldığını bilsin, içeriğine ulaşabilsin. Hangi yörenin hangi çiçeğinden elde ettiğine kadar bütün değerlerini görebilsin. Böylelikle de rafa gittiğinde kafasında herhangi bir soru işareti kalmasın."

Özellikle gelişen ve değişen dünyada şu anda en büyük sorunun gıda güvenliği sorunu olduğuna işaret eden Vali Yavuz, "Biz de bu projeyi bu yüzden destekliyoruz. Biz diyoruz ki 'Bize güvenin'. Çünkü biz piyasaya kaliteli bal sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Yavuz, tesis sayesinde sahte balla da mücadele edildiğine vurgu yaparak, "Devletin ve sektörün en önemli görevlerinden biri bu. O yüzden de biz laboratuvar konusunu önemsiyoruz ve çeşitli şekillerde bala hile karıştıranların da böylelikle bu işi yapamayacağı bir noktaya getirmek istiyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından bal üretimi ve BALMER şirketinin çalışmasına yönelik sunumlar gerçekleştirildi.

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Arım Balım Peteğim Projesi bal BALMER toplantı Vali Seddar Yavuz

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