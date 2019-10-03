DURMUŞ GENÇ - Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile çam balı için uluslararası coğrafi işaret konusunda çalışma yürüttüklerini belirterek, "Bu çalışmayı bize kendileri teklif etti. Demek ki bizim balımız çok değerli. Avrupa da bunun değerini artık çok iyi biliyor." dedi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin başta çam balı olmak üzere ayçiçeği, pamuk, narenciye, kestane ve geven balları için başlattığı "kimlik" çalışmasıyla Türkiye'deki arıcılık sektörünün hem üretimde hem de ihracatta büyük ivme kazanması amaçlanıyor.

Dünya çam balı üretiminin yüzde 92'sinin karşılandığı Türkiye'de, üretimin yaklaşık yüzde 80'i, 3 milyonun üzerindeki kovanın bulunduğu Muğla'dan karşılanıyor.

Bal üretimin yaklaşık yüzde 10'u başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ve bazı Arap ülkelerine ihraç edilirken, tescilli kimlik ile sayesinde mevcut ihracatın ikiye katlanması hedefleniyor.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı ve Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin, AA muhabirine, çam balının Muğla ve ülke için önemli bir değer olduğunu söyledi.