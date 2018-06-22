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Arife gününde bankalararası kartlı işlem trafiğinde rekor

FİNANS HABERLERİ  | 22.06.2018 10:04 | Son Güncelleme

Arife gününde bankalararası kartlı işlem trafiğinde daha önce Anneler Günü haftasında 12,3 milyon adet olan işlem rekoru 13,9 milyon adede ulaşarak yenilendi - Geçen yıl 1,8 milyar lira kartlı ödeme yapılan arife gününde bu yıl yüzde 39 artışla 2,5 milyar liralık kartlı ödeme yapıldı

İSTANBUL (AA) - Arife gününde bankalararası kartlı işlem trafiğinde 13,9 milyon adetle tarihi zirve görüldü.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Ramazan Bayramı verilerini açıkladı. Buna göre, Ramazan Bayramı öncesi 4 haftalık dönemi kapsayan 16 Mayıs-13 Haziran döneminde kartlarla toplam 64,8 milyar lira tutarında ödeme yapıldı.

Geçen yılın aynı döneminde 55,3 milyar lira olan tutar, bu yıl yüzde 17 artış gösterdi. Ramazan ayı boyunca kartlı ödemelerin 4'te birini gıda harcamaları oluştururken, gıda alışverişlerinde ortalama kartlı ödeme tutarı 91 lira oldu.

Bankalararası kartlı işlem trafiğinde gerçekleşen işlem adetlerine göre daha önce Anneler Günü haftasında 12,3 milyon adet olan işlem rekoru Ramazan Bayramı arife gününde 13,9 milyon adede ulaşarak yenilendi.

Perşembe günü en fazla kartlı işlemin gerçekleştiği saat aralığı 15.00-16.00, en fazla işlemin yapıldığı dakika ise 15.43 oldu. Geçen yıl 1,8 milyar lira kartlı ödeme yapılan arife gününde bu yıl yüzde 39 artışla 2,5 milyar TL'lik kartlı ödeme yapıldı. Bu tutar Ramazan Bayramı’'da toplam 4 günde yapılan ödemelerin yaklaşık yarısını oluşturdu.

Bayramın 1'inci günü 773 milyon, 2'nci günü 1 milyar 33 milyon ve 3'üncü günü 1 milyar 114 milyon lira tutarında kartlı ödeme gerçekleşti.

- Ramazan Bayramı'nda kartlarla 5,4 milyar TL ödeme yapıldı

14-17 Haziran'a denk gelen Ramazan Bayramı ve arife gününde kartlarla 5,4 milyar lira tutarında ödeme yapıldı. Ödemelerin 2,7 milyar TL'si (yüzde 50) market ve AVM, giyim ve aksesuar ve akaryakıt istasyonları sektörlerinde gerçekleşti.

En fazla harcama yapılan market ve AVM sektörü toplam kartlı ödemelerin yüzde 20'sini oluşturdu. Bu sektörleri yüzde 15 ile giyim ve aksesuar, yüzde 14 ile akaryakıt istasyonları sektörü izledi. Toplam kartlı ödemelerin yarısı bu üç sektörde gerçekleşirken, yemek sektörü kartlı ödemelerin yüzde 8'ini ve çeşitli gıda sektörü ise yüzde 7'sini oluşturarak en fazla harcama yapılan sektörler arasında yer aldı.

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- En fazla artış sağlık ürünleri ve kozmetikte

Bu yıl Ramazan Bayramı'nda yapılan kartlı ödemeler 2017 yılı Ramazan Bayramı'nda yapılan kartlı ödemelerle karşılaştırıldığında, Babalar Günü'nün de bayrama denk gelmesinin etkisiyle en fazla artışın yüzde 48 ile sağlık ürünleri/kozmetik, yüzde 45 ile giyim ve aksesuar ve yüzde 38 ile elektronik eşya sektörlerinde gerçekleştiği görüldü.

Akaryakıt istasyonları yüzde 35 ve yemek sektörü yüzde 31 artışla, geçen yıla göre an fazla artış görülen diğer sektörler arasında yer aldı.

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BKM kartlı ödeme kredi kartı

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