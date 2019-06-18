Arife gününde kartlı ödeme trafiğinde rekor

İSTANBUL (AA) - Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre 3 Haziran Ramazan Bayramı arife

gününde 22,5 milyon adet işlemle kartlı ödeme adedi rekoru kırıldı. BKM'nin, Ramazan Bayramı kartlı ödeme verilerine ilişkin yaptığı açıklamaya göre Ramazan Bayramı öncesi 4 haftalık dönemi kapsayan 6 Mayıs - 2 Haziran

döneminde kartlarla toplam 76,9 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde

65,3 milyar TL olan tutar, bu yıl yüzde 18 artış gösterdi. Ramazan ayı boyunca kartlı

ödemelerin 4'te 1'ini gıda harcamaları oluştururken, gıda alışverişlerinde ortalama kartlı ödeme

tutarı 94 TL oldu. 2019 yılında gerçekleşen kartlı ödeme adetleri incelendiğinde, 3 Haziran Ramazan Bayramı arife

gününde 22,5 milyon adet işlemle kartlı ödeme adedi rekoru kırıldı. Pazartesi günü en fazla kartlı

işlemin gerçekleştiği saat aralığı 15.00-16.00 olurken en fazla işlemin yapıldığı dakika 15.37 oldu. Geçen yıl 2,5 milyar TL kartlı ödeme yapılan arife gününde, bu yıl yüzde 18 artışla 3 milyar

TL’lik kartlı ödeme gerçekleştirilirken, bu tutar Ramazan Bayramı’nda toplam 4 günde yapılan

ödemelerin neredeyse yarısını oluşturdu.

- Ramazan Bayramı’nda kartlarla 6,6 milyar TL ödeme yapıldı 3-6 Haziran tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı ve arife gününde kartlarla 6,6 milyar TL

tutarında ödeme yapıldı. Ödemelerin 3,1 milyar TL’si (yüzde 47) market ve AVM, akaryakıt istasyonları, giyim ve aksesuar sektörlerinde gerçekleşti. En fazla harcama yapılan market ve AVM

sektörü, toplam kartlı ödemelerin yüzde 20’sini oluşturdu. Bu sektörleri yüzde 14 ile akaryakıt istasyonları, yüzde 13 ile giyim ve aksesuar sektörü izledi. Toplam kartlı ödemelerin yarısı bu 3

sektörde gerçekleşirken, yemek sektörü yüzde 9, çeşitli gıda sektörleri ise kartlı ödemelerin yüzde

8’ini oluşturarak en fazla harcama yapılan diğer sektörler arasında yer aldı. - Yerli turistler 4 milyar TL tutarında kartlı ödeme gerçekleştirdi Ramazan Bayramı ile beraber tatili 9 güne çıkarabilen yerli turistlerin başka şehirlerde tatil yapma

fırsatı bulması turizm sektörüne hareketlilik getirdi. 01-09 Haziran'da kart kullanıcıları

tarafından ikamet ettikleri il dışında yaklaşık 4 milyar TL tutarında fiziki kartlı ödeme gerçekleşti. Başka bir deyişle; kartlı ödeme tarafından bakıldığında şehir değiştiren tatilciler, gittikleri şehirlerin

ekonomisine toplamda 4 milyar TL katkı sağladılar.