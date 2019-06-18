FİNANS

Arife gününde kartlı ödeme trafiğinde rekor

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2019 10:55 | Son Güncelleme

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre Ramazan Bayramı arife gününde 22,5 milyon adet işlemle kartlı ödeme adedi rekoru kırıldı - Ramazan Bayramı öncesi 4 haftalık dönemi kapsayan 6 Mayıs - 2 Haziran döneminde kartlarla toplam 76,9 milyar TL tutarında ödeme yapıldı - Ramazan ayı boyunca kartlı ödemelerin 4'te 1'ini gıda harcamaları oluştururken, gıda alışverişlerinde ortalama kartlı ödeme tutarı ise 94 TL oldu

İSTANBUL (AA) - Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre 3 Haziran Ramazan Bayramı arife
gününde 22,5 milyon adet işlemle kartlı ödeme adedi rekoru kırıldı.

BKM'nin, Ramazan Bayramı kartlı ödeme verilerine ilişkin yaptığı açıklamaya göre Ramazan Bayramı öncesi 4 haftalık dönemi kapsayan 6 Mayıs - 2 Haziran
döneminde kartlarla toplam 76,9 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde
65,3 milyar TL olan tutar, bu yıl yüzde 18 artış gösterdi. Ramazan ayı boyunca kartlı
ödemelerin 4'te 1'ini gıda harcamaları oluştururken, gıda alışverişlerinde ortalama kartlı ödeme
tutarı 94 TL oldu.

2019 yılında gerçekleşen kartlı ödeme adetleri incelendiğinde, 3 Haziran Ramazan Bayramı arife
gününde 22,5 milyon adet işlemle kartlı ödeme adedi rekoru kırıldı.

Pazartesi günü en fazla kartlı
işlemin gerçekleştiği saat aralığı 15.00-16.00 olurken en fazla işlemin yapıldığı dakika 15.37 oldu.

Geçen yıl 2,5 milyar TL kartlı ödeme yapılan arife gününde, bu yıl yüzde 18 artışla 3 milyar
TL’lik kartlı ödeme gerçekleştirilirken, bu tutar Ramazan Bayramı’nda toplam 4 günde yapılan
ödemelerin neredeyse yarısını oluşturdu.

- Ramazan Bayramı’nda kartlarla 6,6 milyar TL ödeme yapıldı

3-6 Haziran tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı ve arife gününde kartlarla 6,6 milyar TL
tutarında ödeme yapıldı. Ödemelerin 3,1 milyar TL’si (yüzde 47) market ve AVM, akaryakıt istasyonları, giyim ve aksesuar sektörlerinde gerçekleşti.

En fazla harcama yapılan market ve AVM
sektörü, toplam kartlı ödemelerin yüzde 20’sini oluşturdu. Bu sektörleri yüzde 14 ile akaryakıt istasyonları, yüzde 13 ile giyim ve aksesuar sektörü izledi.

Toplam kartlı ödemelerin yarısı bu 3
sektörde gerçekleşirken, yemek sektörü yüzde 9, çeşitli gıda sektörleri ise kartlı ödemelerin yüzde
8’ini oluşturarak en fazla harcama yapılan diğer sektörler arasında yer aldı.

- Yerli turistler 4 milyar TL tutarında kartlı ödeme gerçekleştirdi

Ramazan Bayramı ile beraber tatili 9 güne çıkarabilen yerli turistlerin başka şehirlerde tatil yapma
fırsatı bulması turizm sektörüne hareketlilik getirdi. 01-09 Haziran'da kart kullanıcıları
tarafından ikamet ettikleri il dışında yaklaşık 4 milyar TL tutarında fiziki kartlı ödeme gerçekleşti. Başka bir deyişle; kartlı ödeme tarafından bakıldığında şehir değiştiren tatilciler, gittikleri şehirlerin
ekonomisine toplamda 4 milyar TL katkı sağladılar.

- En fazla tercih edilen iller Muğla, İzmir ve Antalya

1-9 Haziran'da kartlı ödeme tutarı açısından hangi şehrin en fazla misafir ağırladığı incelendiğinde Muğla 270 milyon TL ile misafir olunan şehirlerde kartlarla en fazla ödemenin
yapıldığı il oldu.

Muğla’yı 255 milyon TL ile İzmir, 207 milyon TL ile Antalya, 198 milyon TL ile
Ankara ve 141 milyon TL ile Balıkesir takip etti.

Kartlarla farklı şehirlerde yapılan fiziki ödemelerin
5’te 1’i ilk üç şehirde gerçekleşti.

PARTNERİntiharını anbean kaydetti! Kocası TikTok'u yasaklayınca zehir içtiİntiharını anbean kaydetti! Kocası TikTok'u yasaklayınca zehir içti
Sektörlerde toplam cirolar Nisan’da yıllık yüzde 14.9 arttıSektörlerde toplam cirolar Nisan’da yıllık yüzde 14.9 arttı
TÜİK-Sanayi üretimi Nisan’da yıllık bazda yüzde 4.0 azaldı (2)TÜİK-Sanayi üretimi Nisan’da yıllık bazda yüzde 4.0 azaldı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BKM kartlı ödeme

En Çok Okunan Haberler

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

O paralar iade edilecek! Tarihler belli oldu

O paralar iade edilecek! Tarihler belli oldu

Dolar yön değiştirdi! İşte son durum

Dolar yön değiştirdi! İşte son durum

30 kuruşa alıcı bulamıyor!

30 kuruşa alıcı bulamıyor!

Bakan Turhan duyurdu! Bu hafta sonu açılıyor

Bakan Turhan duyurdu! Bu hafta sonu açılıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SunExpress, uluslararası uçuşlarında plastik ürünleri kaldırdı

SunExpress, uluslararası uçuşlarında plastik ürünleri kaldırdı

Halkbank’tan 120 ay vadeli Enflasyona Endeksli Konut Kredisi

Halkbank’tan 120 ay vadeli Enflasyona Endeksli Konut Kredisi

UNDP ve TÜRKONFED'den KOBİ’lere Kapsayıcı Iş Eğitimi Programı

UNDP ve TÜRKONFED'den KOBİ’lere Kapsayıcı Iş Eğitimi Programı

Araplar yatırım amaçlı fındık bahçesi satın alıyor

Araplar yatırım amaçlı fındık bahçesi satın alıyor

Yeni tasarımlı ve ödüllü tekneler Boat Show Tuzla’da görücüye çıkacak

Yeni tasarımlı ve ödüllü tekneler Boat Show Tuzla’da görücüye çıkacak

Sektörlerde toplam cirolar Nisan’da yıllık yüzde 14.9 arttı

Sektörlerde toplam cirolar Nisan’da yıllık yüzde 14.9 arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.