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Arifoğlu: Turizmde, istihdam edecek personel sıkıntısı yaşıyoruz

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2018 15:26 | Son Güncelleme

 ARTAŞ Grubu Turizm Yatırımları Koordinatörü Recep Arifoğlu, sektördeki istihdam durumundan bahsederek, "Turizm okullarından mezun olan öğrenciler, bu sektörde çalışmak istemiyorlar.

Arifoğlu: Turizmde, istihdam edecek personel sıkıntısı yaşıyoruz

KAYSERİ, (DHA)- ARTAŞ Grubu Turizm Yatırımları Koordinatörü Recep Arifoğlu, sektördeki istihdam durumundan bahsederek, "Turizm okullarından mezun olan öğrenciler, bu sektörde çalışmak istemiyorlar. Turizmde, istihdam edecek personel sıkıntısı yaşıyoruz" dedi.
Turizm sektörünün büyüyen ve istihdam yaratan sektör konumunda olduğunu belirten Artaş Grubu Turizm Yatırımları Koordinatörü Recep Arifoğlu, “Turizm sektörü, geleneksel tarımsal üretimin gerilediği çoğu gelişmekte olan ülkelerde en önemli endüstri konumundadır. Turizm; yerel ekonomileri hızlı bir şekilde etkilemekte, döviz gelirini arttırmakta ve mevsimlik de olsa istihdam olanağı yaratmaktadır. Turizm sektöründe istihdam, temel sosyal haklardan yoksun insanların temel ekonomi içerisine entegrasyonunu sağlamaktadır. Turizm sektörü, dünyadaki genel ekonomik durgunluğa rağmen tek büyüyen ve istihdam alanı yaratan sektör konumundadır. 21'inci yüzyılda da büyüme trendinin süreceğine ilişkin araştırma sonuçları bulunmaktadır. Turizm sektöründeki bu gelişme, özellikle bölgesel olarak istihdam olanaklarının artmasına neden olacaktır. Dolayısıyla bir ülkede turizm sektörünün gelişmesi, söz konusu ülke insanlarının bu sektörde istihdam edilmelerine olanak verebileceği gibi, işsizlik sorununun da kendiliğinden ortadan kalkmasında önemli rol oynayabilecektir” şeklinde konuştu.
'TURİZM OKULLARINDAN MEZUN OLANLAR SEKTÖRDE ÇALIŞMAK İSTEMİYOR'
Turizmde personel kaynağı sıkıntısı yaşandığını belirten Koordinatör Arifoğlu, “Ülkemizde turizm alanında çalışacak iş görenler bulmak oldukça zor bir hale gelmiştir. Her alanda, ciddi istihdam edecek personel sıkıntısı yaşamaktayız. Özetle, hem kalifiye olan, hem çalışmak isteyecek personel bulmakta güçlük çekmekteyiz. Turizm okullarından mezun olan öğrenciler bu sektörde çalışmak istemiyorlar. İstanbul’da şu an ağırlıklı olarak Ortadoğu ülkelerinden gelen turistleri ağırladığımız için, otellerimizde Arapça bilen personel sıkıntısı yaşamaktayız. Mevcut çalışanlarımız da, Arapça öğrenmeye pek sıcak bakmıyorlar. Bu noktada, yabancıların çalışmasına izin verilmesi önem kazanıyor. Bu arada ülkemizdeki Suriyeliler Arapça biliyorlar. Ancak birçok sosyal imkana ücretsiz ulaşabildikleri için çalışmaya da pek sıcak bakmıyorlar.” diye konuştu.
Türkiye'de, istihdamının içinde hizmet sektörünün payının yüzde 50’yi geçtiğini de sözlerine ekleyen Arifoğlu, "İstihdam yaratmada turizm sektörünün önemi giderek artıyor. Bu yıl içerisinde açılması planlanan yeni otellerle birlikte, kalifiye insan kaynağına ihtiyaç daha da artacaktır. Turizmde iş imkânı var, ama ne yazık ki çalışacak personel yok. Turizm sektöründeki hizmetin üretilmesi sürecinde birincil değişken olarak beşeri sermaye karşımıza çıkmaktadır. Beşeri sermayenin niteliğinin yüksek olması, hizmet kalitesini de beraberinde getirecektir” dedi.

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