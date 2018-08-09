Arıkovanı Mağaza, Türkiye'nin girişimlere özel ilk pazar yeri oldu

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, artık üretime geçmeyi başarmış girişimcilerin ürünlerini satışa sunulabileceği bir platform da sunuyor.
Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Arıkovanı aracılığıyla girişimciler, geliştirdikleri teknoloji projelerini hayata geçirmek için ihtiyaç duydukları kaynağa toplum desteğiyle ulaşıyor, binlerce destekçi sayesinde yepyeni teknoloji girişimleri hayata geçirme şansı elde ediyordu.
Şu ana kadar 4 milyon lirayı aşkın destek toplayan Arıkovanı'nın başarılı girişimcileri artık Arıkovanı Mağaza üzerinden ürünlerini satışa da çıkarabilecekler. Arıkovanı Mağaza, Türkiye'de ortaya çıkan teknolojik girişimci ürünlerini global pazarlardan da ulaşılabilir hale getirmeyi amaçlıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Arıkovanı'nı Türkiye'nin girişim ekosistemine fayda sağlamak amacıyla kurduklarını ve platformun ülke pazarının lideri haline geldiğini belirtti.
Terzioğlu, şunları kaydetti:
"Bir ülkenin atar damarı olan girişimciliğin desteklenmesi Türkiye için çok önemli. Türkiye'de müthiş fikirler, müthiş beyinler var. İşte biz bu gençlerimize doğru ortamları yaratabilirsek, onların dünya standartlarında başarı öyküleri yazmamaları için en ufak bir sebep yok. Yaratıcı, çalışkan, dinamik gençlerimizin mümkün olduğu kadar kolay başarıya ulaşmalarını sağlamamız gerekiyor. Arıkovanı ile bunu başlattık, pazar yeri ile ise bunu bir adım daha ileriye taşıyoruz. Arıkovanı Mağaza'da yer alan projelere destek olmak isteyenler, Hızlı Giriş teknolojisi sayesinde sadece telefon numaraları ile siteye giriş yapıp, ödemeleri milli ödeme platformu Paycell altyapısı üzerinden gerçekleştirebiliyor. Bu sayede artık gençlerimizin projelerini hayata geçirebilmeleri çok daha kolay olacak. Gelin yeni fikirlerin hayata geçmesine hep birlikte destek olalım."
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