Arıkovanı Mağaza, Türkiye'nin girişimlere özel ilk pazar yeri oldu

"Bir ülkenin atar damarı olan girişimciliğin desteklenmesi Türkiye için çok önemli. Türkiye'de müthiş fikirler, müthiş beyinler var. İşte biz bu gençlerimize doğru ortamları yaratabilirsek, onların dünya standartlarında başarı öyküleri yazmamaları için en ufak bir sebep yok. Yaratıcı, çalışkan, dinamik gençlerimizin mümkün olduğu kadar kolay başarıya ulaşmalarını sağlamamız gerekiyor. Arıkovanı ile bunu başlattık, pazar yeri ile ise bunu bir adım daha ileriye taşıyoruz. Arıkovanı Mağaza'da yer alan projelere destek olmak isteyenler, Hızlı Giriş teknolojisi sayesinde sadece telefon numaraları ile siteye giriş yapıp, ödemeleri milli ödeme platformu Paycell altyapısı üzerinden gerçekleştirebiliyor. Bu sayede artık gençlerimizin projelerini hayata geçirebilmeleri çok daha kolay olacak. Gelin yeni fikirlerin hayata geçmesine hep birlikte destek olalım."

