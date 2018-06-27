Arılar ıslah edilecek

DURMUŞ GENÇ - Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği koordinasyonunda oluşturulan bilim insanları heyeti, Türkiye'deki 5 arı ırkının ıslahı için çalışacak.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, AA muhabirine, dünyanın en kaliteli balının Türkiye'de üretildiğini belirterek, "Türk arıcısının yurt dışındaki arıcılardan daha fazla üretmesi için çalışıyoruz. Arıcımızın yurt dışından ana arı, damızlık getirmesi bizim için bir handikaptır." dedi.

Şahin, Türkiye'nin yıllık 106 bin ton ile dünyanın ikinci büyük bal üreticisi olduğunu söyledi.

Türkiye'de üretilen balı kimliklendirme çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Şahin, bu kapsamda kestane, geven, ayçiçeği, pamuk ve narenciye balının kimliklerinin çıkarıldığını kaydetti.

Balda kimlik çalışmasının Türkiye'de üretilen balın dünya arenasında değerlendirilmesi için de son derece önemli olduğunu vurgulayan Şahin, bu kapsamda hazırlanan projelerin önemine dikkati çekti.

- "5 bölgede arı ıslahı yapılacak"

Türkiye'nin büyük bir genetik zenginliğe sahip olduğunu vurgulayan Şahin, daha önce Kafkas, Muğla arısı, Ege arısı ile Çorum'da ıslah ve tanımlama çalışmaları yapıldığını söyledi.