FİNANS

Arılar ıslah edilecek

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 11:11 | Son Güncelleme

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, 4 üniversiteden bilim insanlarının yanı sıra Ordu ve Adıyaman Araştırma Enstitüsü ekipleri ile yürüteceği proje kapsamında 5 arı ırkının ıslahı için çalışma yapacak - Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin: -"Dünyanın en kaliteli balı Türkiye'de. Türk arıcısının yurt dışındaki arıcılardan daha fazla üretmesi için çalışıyoruz. Arıcımızın yurt dışından ana arı, damızlık getirmesi bizim için bir handikaptır"

DURMUŞ GENÇ - Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği koordinasyonunda oluşturulan bilim insanları heyeti, Türkiye'deki 5 arı ırkının ıslahı için çalışacak.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, AA muhabirine, dünyanın en kaliteli balının Türkiye'de üretildiğini belirterek, "Türk arıcısının yurt dışındaki arıcılardan daha fazla üretmesi için çalışıyoruz. Arıcımızın yurt dışından ana arı, damızlık getirmesi bizim için bir handikaptır." dedi.

Şahin, Türkiye'nin yıllık 106 bin ton ile dünyanın ikinci büyük bal üreticisi olduğunu söyledi.

Türkiye'de üretilen balı kimliklendirme çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Şahin, bu kapsamda kestane, geven, ayçiçeği, pamuk ve narenciye balının kimliklerinin çıkarıldığını kaydetti.

Balda kimlik çalışmasının Türkiye'de üretilen balın dünya arenasında değerlendirilmesi için de son derece önemli olduğunu vurgulayan Şahin, bu kapsamda hazırlanan projelerin önemine dikkati çekti.

- "5 bölgede arı ıslahı yapılacak"

Türkiye'nin büyük bir genetik zenginliğe sahip olduğunu vurgulayan Şahin, daha önce Kafkas, Muğla arısı, Ege arısı ile Çorum'da ıslah ve tanımlama çalışmaları yapıldığını söyledi.

Yeni arı ıslah projeleri hazırladıklarını dile getiren Şahin, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) kabul ettiği projeye kısa süre içinde başlayacaklarını ifade etti.

Arı ıslah projesinin Türk arıcıları için büyük önem taşıdığını vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Türk arıcısının yurt dışındaki arıcılardan daha fazla üretmesi için çalışıyoruz. Arıcımızın yurt dışından ana arı, damızlık getirmesi bizim için bir handikaptır. Hazırladığımız proje ile Kırklareli, Düzce, Çanakkale ile Hatay-Adıyaman ve Mardin üçgeninde bulunan Suriye arısı ile Anadolu arısının ıslahını öngören bir çalışma yaptık. Islah projesi oluşturduk. TAGEM'den destek istedik. Projemiz onaylandı.Yaklaşık 3 milyon lira bütçesi var. Türkiye arıcısına hayırlı olsun. Türkiye'de bir hamle başlatıyoruz. Nerede bir sorun varsa biz oraya proje üretiyoruz."

Proje ile 5 arı türünün korunarak ıslah edilmesini amaçladıklarını ifade eden Şahin, Türkiye'de arıcılığın ufkunu açmak istediklerini dile getirdi.

Islah çalışmaları yapılarak arı ırklarının da korunacağına işaret eden Şahin, "Buradaki esas amacımız bu ülkenin arıcısını yurt dışından gelen damızlıklara muhtaç etmemek. Yurt dışından gelen damızlıklara artık bir son vermek istiyoruz." diye konuştu.

Projenin 3 yıl süreceğini belirten Şahin, çalışmanın Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ile 4 üniversiteden bilim adamlarının yanı sıra Ordu ve Adıyaman Araştırma Enstitüsü ekipleri ile yürütüleceğini ve 5 arı ırkının ıslah çalışmasını yapacaklarını açıkladı.

PARTNERGörüntüsü Adriana Lima içinde Dilber Ay yatıyorGörüntüsü Adriana Lima içinde Dilber Ay yatıyor
Cakes&Bakes, Avrupa’nın en iyisi seçildiCakes&Bakes, Avrupa’nın en iyisi seçildi
EİB TİM seçimlerinde Tahsin Öztiryaki’yi destekleyecekEİB TİM seçimlerinde Tahsin Öztiryaki’yi destekleyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arı ıslah muğla Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şa

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

Gelecekte popüler olacak meslekler!

Gelecekte popüler olacak meslekler!

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Moody's 17 Türk Bankası'nın notunu düşürdü

Moody's 17 Türk Bankası'nın notunu düşürdü

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Bakan müjdeyi verdi! 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yerli sarımsağın yerini ithal sarımsak aldı

Yerli sarımsağın yerini ithal sarımsak aldı

İstanbul'da TOKİ başvuruları için son gün 29 Haziran

İstanbul'da TOKİ başvuruları için son gün 29 Haziran

EİB / Eskinazi: OHAL'in Temmuz ayında sona ermesi en büyük beklentimizdir

EİB / Eskinazi: OHAL'in Temmuz ayında sona ermesi en büyük beklentimizdir

Cakes&Bakes, Avrupa’nın en iyisi seçildi

Cakes&Bakes, Avrupa’nın en iyisi seçildi

EİB TİM seçimlerinde Tahsin Öztiryaki’yi destekleyecek

EİB TİM seçimlerinde Tahsin Öztiryaki’yi destekleyecek

UHKİB: Hazır giyimde Endüstri 4.0 dönüşümü başladı

UHKİB: Hazır giyimde Endüstri 4.0 dönüşümü başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.