Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, bu sene varroa hastalığına yönelik sıkıntıları olduğunu belirterek, "Bölgemizde birçok kovandan aldığımız numunelerde varroa hastalığına yönelik ciddi tespitlerimiz oldu." dedi.

Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arılarda kanat ve bacaklarda deformasyon, kısa bacaklılık ve yetişkin arılarda ürün verimliliği düşüklüğü gibi sorunlara yol açan varroa hastalığının Türkiye'de 1975 yılından itibaren ciddi zararlara neden olduğunu söyledi.

Arı ölümlerinin azalması ve bal üretiminin artması için varroa ile mücadelenin önemine işaret eden Çiftçi, "Biz arıcılarımızın bazı şeyleri eksiksiz yerine getirdiğine inanıyoruz ancak bu sene varroa hastalığına yönelik sıkıntılarımız var. Bölgemizde birçok kovandan aldığımız numunelerde varroa hastalığına yönelik ciddi tespitlerimiz oldu." diye konuştu.

Çiftçi, bu hastalıkla birlikte bölgede toplu arı ölümleri olacağının tahmin edildiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Maalesef bu sene elimizde olmayan imkanlardan dolayı sadece bu hastalık nedeniyle yüzde 20-30 oranında arı ölümleri bekliyoruz. Hastalık tüm arıcıları düşündürüyor. Yaşadığımız bu sorunu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yetkilileriyle de paylaştık. Bu kurumlarımızın da aldığı numunelerde varroa hastalığı tespit edildi."