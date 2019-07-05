"Arıların kuraklıktan etkilenmesiyle bal üretimi azalabilir"

İstanbul, 5 Temmuz (DHA) - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), iklim değişikliği nedeniyle bitkilerin çiçeklenme zamanlarının değişmesi ve bitki türlerinin azalması sonucu arıların yüzde 40’nın yok olma riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısını yaparken, Etabal Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy buna bağlı olarak bal üretiminin azalabileceğine dikkat çekti.

Küresel ısınma sonucu mevsimlerin değişmesi ve yağışların azalmasıyla birlikte meydana gelen kuraklık, doğal çevreden insan yaşamına kadar her canlı türünü etkiliyor. Özellikle topraktan aldığı nem ile yaşamını sürdüren bitki türleri için kuraklık büyük tehlike arz ederken, çiçeklenme zamanında bitkilerin su ihtiyacını karşılayamaması sonucu bazı bitki türlerinin yok olması ve bitkilerde oluşan nektar miktarının azalması arıcılık sektörünü de doğrudan etkiliyor. Bitkilerden yeterince nektar toplayamayan arıların bal üretme miktarları düşerken, uzun süre nektarsız kalan arılarda toplu ölümler meydana geliyor.

Mevsimsel değişikliklerin arıcılık sektörü için büyük önem taşıdığını vurgulayan Etabal Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy, “Yağışların azalması ve sıcaklık derecesinin yükselmesi sonucu meydana gelen kuraklık birçok bitki türünü yok ediyor. Bunun sonucunda arıların yaşamını sürdürebilmesi ve bal üretebilmesi için ihtiyaç duyduğu nektarı toplayamaması arıcılık sektöründe büyük sorunların yaşanmasına neden oluyor. Daha önce ortalama 14-15 kilogram bal aldığımız kovandan 5-6 kilogram bal alabiliyoruz. Rekolte düşüşü bal fiyatlarının da artmasına neden olacaktır” dedi.

Kuraklıkla birlikte ham bal üretiminin azalması sonucu bal fiyatlarının yükselmesi sahte bal üretiminin artmasına neden olurken, son zamanlarda sahte bal üretiminin arttığına dikkat çeken Aksoy, değerlendirmesine şöyle devam etti:

“Arıcılık sektöründe yaşanan olumsuzluklar sonucu ham bal fiyatlarının artması maalesef mısır şurubu ile ucuza sahte bal üretenlere fırsatlar yaratıyor. Bu noktada sahte balı ham baldan ayırabilecek noktaları bilmek oldukça önemli. Birçok kişinin aklında soru işareti yaratan balın kristalleşmesi konusuna dikkat çekmek istiyorum. Gerçek bal kristalleşir ve donar. Aynı zamanda bal yedikten sonra 15-20 saniye bal tadının damakta kalması ve balın su içerisinde kolayca erimemesi de gerçek balı sahte baldan ayırt etmek için dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer alıyor.”

