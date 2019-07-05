FİNANS

"Arıların kuraklıktan etkilenmesiyle bal üretimi azalabilir"

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2019 17:16 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), iklim değişikliği nedeniyle bitkilerin çiçeklenme zamanlarının değişmesi ve bitki türlerinin azalması sonucu arıların yüzde 40’nın yok olma riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısını yaparken, Etabal Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy buna bağlı olarak bal üretiminin azalabileceğine dikkat çekti.

İstanbul, 5 Temmuz (DHA) - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), iklim değişikliği nedeniyle bitkilerin çiçeklenme zamanlarının değişmesi ve bitki türlerinin azalması sonucu arıların yüzde 40’nın yok olma riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısını yaparken, Etabal Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy buna bağlı olarak bal üretiminin azalabileceğine dikkat çekti.
Küresel ısınma sonucu mevsimlerin değişmesi ve yağışların azalmasıyla birlikte meydana gelen kuraklık, doğal çevreden insan yaşamına kadar her canlı türünü etkiliyor. Özellikle topraktan aldığı nem ile yaşamını sürdüren bitki türleri için kuraklık büyük tehlike arz ederken, çiçeklenme zamanında bitkilerin su ihtiyacını karşılayamaması sonucu bazı bitki türlerinin yok olması ve bitkilerde oluşan nektar miktarının azalması arıcılık sektörünü de doğrudan etkiliyor. Bitkilerden yeterince nektar toplayamayan arıların bal üretme miktarları düşerken, uzun süre nektarsız kalan arılarda toplu ölümler meydana geliyor.
Mevsimsel değişikliklerin arıcılık sektörü için büyük önem taşıdığını vurgulayan Etabal Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy, “Yağışların azalması ve sıcaklık derecesinin yükselmesi sonucu meydana gelen kuraklık birçok bitki türünü yok ediyor. Bunun sonucunda arıların yaşamını sürdürebilmesi ve bal üretebilmesi için ihtiyaç duyduğu nektarı toplayamaması arıcılık sektöründe büyük sorunların yaşanmasına neden oluyor. Daha önce ortalama 14-15 kilogram bal aldığımız kovandan 5-6 kilogram bal alabiliyoruz. Rekolte düşüşü bal fiyatlarının da artmasına neden olacaktır” dedi.
Kuraklıkla birlikte ham bal üretiminin azalması sonucu bal fiyatlarının yükselmesi sahte bal üretiminin artmasına neden olurken, son zamanlarda sahte bal üretiminin arttığına dikkat çeken Aksoy, değerlendirmesine şöyle devam etti:
“Arıcılık sektöründe yaşanan olumsuzluklar sonucu ham bal fiyatlarının artması maalesef mısır şurubu ile ucuza sahte bal üretenlere fırsatlar yaratıyor. Bu noktada sahte balı ham baldan ayırabilecek noktaları bilmek oldukça önemli. Birçok kişinin aklında soru işareti yaratan balın kristalleşmesi konusuna dikkat çekmek istiyorum. Gerçek bal kristalleşir ve donar. Aynı zamanda bal yedikten sonra 15-20 saniye bal tadının damakta kalması ve balın su içerisinde kolayca erimemesi de gerçek balı sahte baldan ayırt etmek için dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer alıyor.”

PARTNERTelefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin... Telefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin...
GAP barajları ekonomiye 200 milyar lira katkı sağladıGAP barajları ekonomiye 200 milyar lira katkı sağladı
'ABD'nin kiraza ek vergisi, Çin'in gözünde Türk kirazını avantajlı yaptı''ABD'nin kiraza ek vergisi, Çin'in gözünde Türk kirazını avantajlı yaptı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

Günde 6-7 bin TL kazanıyorlar

Günde 6-7 bin TL kazanıyorlar

Kredi çekecekler dikkat! Faiz oranları düşürüldü

Kredi çekecekler dikkat! Faiz oranları düşürüldü

ÖTV indirimi sona erdi! Fiyatlar birer birer güncellendi

ÖTV indirimi sona erdi! Fiyatlar birer birer güncellendi

Kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu

Kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Varank: 2023'de OSB'lerde istihdam hedefi 2,5 milyon

Bakan Varank: 2023'de OSB'lerde istihdam hedefi 2,5 milyon

GAP barajları ekonomiye 200 milyar lira katkı sağladı

GAP barajları ekonomiye 200 milyar lira katkı sağladı

'ABD'nin kiraza ek vergisi, Çin'in gözünde Türk kirazını avantajlı yaptı'

'ABD'nin kiraza ek vergisi, Çin'in gözünde Türk kirazını avantajlı yaptı'

Mobilya sektörü ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 7.2 yükseldi

Mobilya sektörü ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 7.2 yükseldi

MB: Bireysel kredilerde artış başladı, konutta azalış sürüyor

MB: Bireysel kredilerde artış başladı, konutta azalış sürüyor

Sinop’tan dünyaya ihraç ediliyor, günde 7 bin lira kazanan bile var

Sinop’tan dünyaya ihraç ediliyor, günde 7 bin lira kazanan bile var

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.