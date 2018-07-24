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"Arım, Balım, Peteğim Projesi" işletim modeli protokolü

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2018 19:29 | Son Güncelleme

Ordu'da AB desteğiyle yapılan bal analizi ve paketleme tesisinin işletim hakkı devir protokolü imza töreni düzenlendi

Türkiye'de en çok bal üretilen illerinin başında gelen Ordu'da, "Arım, Balım, Peteğim Projesi" işletim modeli protokolü imzalandı.

Ordu Valiliği öncülüğünde yürütülen proje kapsamında kurulan BALMER şirketi ile Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arasında, AB desteğiyle yapılan bal analizi ve paketleme tesisinin işletim hakkı devir protokolü imza töreni düzenlendi.

Vali Seddar Yavuz, Valilik toplantı salonundaki törende yaptığı konuşmada, 2011 yılında başlayan "Arım, Balım, Peteğim Projesi"nin bugün itibariyle şirket kurma aşamasını geçmek suretiyle paketleme, pazarlama ve ihtiyaçları giderecek şekilde örgütlenmiş bulunduğunu belirtti.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2017 TÜİK verilerine göre, Ordu ili 562 bin 299 adet ile Türkiye arı varlığının yüzde 7,4'ünü, 16 bin 799 ton da bal üretimiyle Türkiye bal üretiminin yüzde 14,68'ini gerçekleştirmektedir. Türkiye'de ortama koloni başına 14,5 kilogramken, Ordu'da koloni başına bal verimi 30 kilogramlara yaklaşmıştır. 2017 yılı TÜİK arıcılık verileri ile 2015 yılı dünya arıcılık verileri karşılaştırıldığında Ordu ili 140 ülkenin 116'sından daha fazla bal üretimini gerçekleştirmektedir. Dünya bal üretiminin yaklaşık yüzde 1'ini Ordu olarak karşılamaktayız. 2017 yılında ilimizde bal üretiminden 280 milyon lira gelir elde edildiği ve ilimizde hayvansal ürünlerden elde edilen gelirin yaklaşık yüzde 28'inin arıcılıktan elde edildiği görülmektedir. Bu yapmış olduğumuz paketleme, marka oluşturma çalışmaları ile birlikte bu gelirin yaklaşık 500 milyon liraya çıkarılabileceğini değerlendirmekteyiz."

Yavuz, böylesine başarılı bir projede bulunmaktan ve katkı sunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu anlatarak, "Bu şirket çok başarılı bir dönem geçirecek ve 5 yılın sonunda da daha büyük hedeflere doğru gidecektir." dedi.

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Proje Koordinasyon Birimi Başkanı Feyzullah Konak ise Vali Yavuz'un, bizatihi katkıları ve direktifleriyle şirketi kurduklarını ve bu aşamaya getirdiklerini belirterek, "Şimdi burada tesis işletim hakkının devri ile ilgili yapıyı protokol ile imzalamak suretiyle bundan sonraki işletmecilik bölümünde inşallah devam ettirecekler. Bu proje sayesinde hiçbir ile nasip olmayan bir imkan sağlanmış oldu. Bu zamana kadar vermiş oldukları emeklerden dolayı da kendilerine çok çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

BALMER Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi de bölgede 10 bin arıcı için bu projenin hayırlı olacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından, Vali Yavuz, Konak ile Çiftçi tarafından tesisin, BALMER AŞ'ye devredilmesine yönelik protokol imzalandı.

Törene, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, BALMER AŞ Genel Müdürü Sancar Demir, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Arım, Balım, Peteğim Projesi Teknik Destek Lideri Hülya Tetik ile çevre illerden arı yetiştiricileri birliklerinin temsilcileri katıldı.

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