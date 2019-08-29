Arjantin 101 milyar dolarlık borcunu yapılandırmak istiyor

İlayda Kılıçay / İstanbul, 29 Ağustos (DHA) - Arjantin, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve alacaklılarından ülkenin 101 milyar dolarlık borcunun yapılandırmasını istedi.

Ülkenin Finans Bakanı Hernan Lacunza, hükümetin seçim öncesi ödenemeyen borçlarının risk oluşturabileceği ihtimalinden dolayı IMF’ye yapılandırma talebinde bulundu.

Ertelenmesi istenen 101 milyar dolarlık borç paketinin geçtiğimiz yıl 57 milyar dolarlık kısmı yapılandırılarak IMF tarihinin en yüklü borç erteleme miktarı olmuştu.

