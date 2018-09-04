Arjantin çeliği de içeren tüm ihracat tarifelerini belirledi

İstanbul, 4 Eylül (DHA) - Arjantin hükümeti, çelik ürünleri de dahil tüm ihracat mallarına vergi getirdi.
Tarifeler, ana ürünler ile mamul ürünler arasında değişiyor. Ana ürünler için her 1 dolarlık ihracata 4 peso, mamul ürünler için her 1 dolarlık ihracata 3 peso vergi getirildi.
Devlet Başkanı Mauricio Macri, vergilerle ilgili yaptığı açıklamada, "Bunun, teşvik etmek istediğimiz şeye karşı, çok daha kötü bir tarife olduğunu biliyoruz" dedi.
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