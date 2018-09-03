İstanbul, 3 Eylül (DHA) - Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Arjantin Pesosu'ndaki değer kaybının önüne geçmek için bütçe açığını azaltma çabaları çerçevesinde, bakan sayısını azaltmayı planlıyor.

La Nacion gazetesinin haberine göre 13 bakanlık kapatılacak ya da birleştirilecek. Clarin gazetesine göre de, bu sayı 10 olacak.

Hazine Bakanı Micolas Dijocne'nin kemer sıkma politikası çerçevesinde bir dizi ekonomik tedbiri bugün açıklaması bekleniyor.

Arjantinli yetkililer ile Uluslararası Para Fonu (IMF) heyeti de Salı günü bir araya gelecekler.



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