Arjantin Merkez Bankası Başkanı istifa etti

BERLİN (AA) – Arjantin Merkez Bankası Başkanı Luis Caputo’nun istifa ettiği bildirildi.

Arjantin Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, üç ay önce göreve getirilen Caputo’nun kişisel nedenlerden dolayı istifasını bugün Devlet Başkanı Mauricio Macri'ne sunduğu belirtildi.

Bankanın açıklamasında "İstifa, Uluslarararası Para Fonu (IMF) ile yapılan yeni anlaşmanın maliye politikası, finans, para politikası ve kur rejimlerine güveni yeniden sağlayacağı inancıyla birlikte, kişisel sebeplerden kaynaklandı." ifadesine yer verildi.

