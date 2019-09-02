Arjantin'de kur kontrolleri başladı, IMF incelemede

İstanbul, 2 Eylül (DHA) - Latin Amerika'nın en büyük ekonomilerinden Arjantin'de hükümet kur kontrollerini başlattı. Uluslararası Para Fonu da (IMF) Arjantin`in sermaye akışı yönetimi önlemlerini incelemeye aldı.

IMF'den yapılan açıklamada, "Yetkililerimiz önümüzdeki dönemde Arjantinli yetkililerle yakın temasta kalacak ve IMF bu zorlu zamanlarda Arjantin ile birlikte durmaya devam edecektir" denildi.

Arjantin, bir yıl önce IMF'den, 3 yıllık 57 milyar dolar kredi aldı; kredi, IMF tarihinin en büyük kredisi olarak kayıtlara geçti.

Ülkenin resmi gazetesinde yayımlanan karara göre, döviz rezervleri azalan merkez bankasına döviz alımlarını sınırlama yetkisi verildi.

Buna göre ülkede faaliyet gösteren şirketlerin piyasadan döviz alması ve ülke dışına para çıkarması için merekz bankasından izin alması gerekecek.

Arjantin merkez bankası, pesonun değer kaybetmesini önlemek için geçen hafta Çarşamba gününden bu yana 1 milyar dolara yakın döviz sattı, ancak pesonun istikrar kazanmasını sağlayamadı.

