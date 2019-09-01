FİNANS

Arjantin'de şirketlerin döviz işlemlerine kısıtlama

FİNANS HABERLERİ  | 01.09.2019 23:59 | Son Güncelleme

Ülkede varlık gösteren bankalar ve şirketler, yıl sonuna kadar döviz alımı ve yurt dışına dolar aktarımı için Merkez Bankasından izin isteyecek

Arjantin'de bankalar dahil bütün şirketlerin döviz almasına ve yurt dışına aktarmasına kısıtlama getirildi.

Resmi gazetede yayımlanan 596 numaralı kararnameye göre, ellerindeki döviziı bozduracak ve yurt dışına yapılan döviz aktarımlarında kullanacak bankalar ile ihracat yapan bütün şirketler, Merkez Bankasından (BCRA) izin almak zorunda kalacak.

Yıl sonuna kadar geçerli olan kararnamede, "Bu önlemler ekonominin normal işleyişini güçlendirmeyi, döviz piyasasının ölçülü bir şekilde yönetilmesine katkı sağlamayı, finansal değişkenlerdeki dalgalanmayı azaltmak ve finansal akımların reel ekonomi üzerindeki etkisini bastırmayı amaçlıyor." ifadelerine yer verildi.

Büyük şirketlere kısıtlama getiren bu kararnameyle, piyasalarda yüksek oranda döviz sirkülasyonunun yanı sıra küçük ve orta ölçekli yatırımcıların da korunması planlanıyor.

Öte yandan, BCRA'dan yapılan açıklamaya göre tüzel kişilerin de dolar almasına aylık 10 bin dolar kısıtlama getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin ekonomisi

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