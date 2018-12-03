FİNANS

Arjantin'den Xi Jinping'e devlet nişanı

FİNANS HABERLERİ  | 03.12.2018 14:34 | Son Güncelleme

G20 zirvesi için Arjantin'de bulunan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'yle Pazar günü Buenos Aires'te bir araya geldi ve kendisine takdim edilen ‘Kurtarıcı General San Martin Nişanı’nı kabul etti.

İstanbul, (DHA) - G20 zirvesi için Arjantin'de bulunan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'yle Pazar günü Buenos Aires'te bir araya geldi ve kendisine takdim edilen ‘Kurtarıcı General San Martin Nişanı’nı kabul etti.
Çin ulusal Radyosu’nun haberine göre, Cumhurbaşkanı Xi görüşmede yaptığı konuşmada, yeni durumda iki ülkenin karşılıklı saygı, eşitlik, karşılıklı yarar, işbirliği ve ortak kazanç ilkeleri temelinde daha geniş bir bakış açısıyla ikili ilişkileri planlayıp, dünya barışı, istikrarı ve refahına katkı sağlamaya devam etmeleri gerektiğini belirtti.
Arjantin'le işbirliğine güvenle baktıklarına işaret eden Xi, iki ülkenin ortak eylem planı kapsamında kalkınma planlarını kenetleyip, Kuşak ve Yol inşasındaki temas ve işbirliğini güçlendirmeleri çağrısında bulundu.
Xi, Çin'in Arjantin'den ithalatı artıracağını, Arjantin'in çok yönlü enerji stratejisini destekleyeceğini, bu ülkenin altyapı tesisleri inşasına katılıp Latin Amerika'yla bağlanırlığının artırılmasına katkıda bulunacağını kaydetti. Xi ayrıca para takası, eğitim, kültür ve turizm gibi alanlardaki işbirliğini derinleştireceklerini sözlerine ekledi.
Xi, Çin'in Arjantin'le çok taraflı mekanizmalardaki eşgüdümü artıracağını, insanlığın kader ortaklığının oluşturulmasına destek sağlayacağını söyledi.
Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, reform ve dışa açılmanın 40. yılında bulunan Çin'in elde ettiği başarıları takdirle değerlendirdi.
Macri, dünya ekonomisinin ana motorlarından Çin'in kalkınmasının Arjantin ve Latin Amerika'nın kalkınması ve dünya barışı için büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Macri, gelecek 5 yılı kapsayan ortak eylem planı vesilesiyle tarım, finans, havacılık ve altyapı tesisleri gibi alanlarda işbirliğini genişleteceklerini açıkladı. Çin şirketlerinden yatırım beklediklerini sözlerine ekledi.
Görüşmenin ardından ortak eylem planı ve birçok ikili işbirliği anlaşması imzalandı.

PARTNERŞeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'nın boşanması sosyal medyayı salladıŞeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'nın boşanması sosyal medyayı salladı
İki kişiden biri mobil bankacılık uygulaması kullanıyorİki kişiden biri mobil bankacılık uygulaması kullanıyor
Pazardaki etiketi üretici fiyatları belirleyecekPazardaki etiketi üretici fiyatları belirleyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MHP Mersin'de kriz! Karşılıklı çok sert açıklamalar geldi

MHP Mersin'de kriz! Karşılıklı çok sert açıklamalar geldi

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçti

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçti

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika! Katar 2019 yılında OPEC'ten çekilecek

Son dakika! Katar 2019 yılında OPEC'ten çekilecek

En stressiz meslekler belli oldu, bakın ilk sırada hangi meslek var?

En stressiz meslekler belli oldu, bakın ilk sırada hangi meslek var?

2019 asgari ücret için DİSK'ten flaş açıklama: Net 2 bin 800 lira olmalı

2019 asgari ücret için DİSK'ten flaş açıklama: Net 2 bin 800 lira olmalı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursagaz, kurumsal iyi uygulama örneklerini Sudan ile paylaştı

Bursagaz, kurumsal iyi uygulama örneklerini Sudan ile paylaştı

CHP'li Böke'den bütçe eleştirisi

CHP'li Böke'den bütçe eleştirisi

İki kişiden biri mobil bankacılık uygulaması kullanıyor

İki kişiden biri mobil bankacılık uygulaması kullanıyor

Pazardaki etiketi üretici fiyatları belirleyecek

Pazardaki etiketi üretici fiyatları belirleyecek

Global kripto para borsası lira ile işleme geçti

Global kripto para borsası lira ile işleme geçti

Tüketici fiyatları Kasım’da yüzde 1.44 düştü, yıllık enflasyon yüzde 21.62 (2)

Tüketici fiyatları Kasım’da yüzde 1.44 düştü, yıllık enflasyon yüzde 21.62 (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.