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Armut yüzde 65 büyümeyle Avrupa’da liderliğe ilerliyor

FİNANS HABERLERİ  | 22.01.2020 18:28 | Son Güncelleme

Türkiye'nin hizmet alanında en büyük online platformu Armut.com, başarılı geçen 2019 yılının özetini paylaştı. Geçen yıl 2.4 milyon talebe ve 472.646 hizmet veren sayısına ulaşan Armut, 2019 yılını %65'lik bir gelir büyümesiyle kapattı. Yurt dışındaki teknoloji ihracatı markası HomeRun ile rekor bir büyüme gerçekleştiren Armut, 2020 yılında gireceği yeni ülkelerle beraber Avrupa liderliği hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Armut yüzde 65 büyümeyle Avrupa’da liderliğe ilerliyor

Online hizmet sektörünün lideri Armut. com, 2019 yılında %65 büyüyerek, bir önceki senenin de üzerinde bir gelir büyümesini gerçekleştirdi. 2020’de 3 yeni ülkeye daha teknoloji ihracatı gerçekleştirecek Armut’un yurt dışındaki markası HomeRun’ın ilk hedefi Polonya.

HomeRun’la 2020’de 3 yeni ülke

HomeRun talepleri %253 büyürken, hizmet sayısı 13 kat artarak 669 farklı serviste hizmet verilmeye devam etti. Hizmet veren sayısı da 2019 yılında %389 arttı. Hızlı büyüme trendini sürdürerek Avrupa liderliğine yerleşmek isteyen Armut, bu hedef doğrultusunda 2020 yılında Polonya başta olmak üzere 3 yeni ülkede daha hizmet vermeye başlayacak.

2.4 Milyon hizmet talebine, yüz binlerce hizmet veren

4 binin üzerindeki hizmet sayısına bakıldığında 2019 yılında Armut. com üzerindeki en büyük kategoriler %29'la tadilat, %22'yle nakliyat, %17'yle temizlik ve %8'le özel ders olarak belirlendi. 1 Ocak – 31 Aralık 2019 tarihleri arasındaki verilere göre Armut, 2.4 milyon talep aldı ve 472.646 hizmet vereni bu taleplere yönlendirdi.

Yeni Hizmet Kategorileri, Teknoloji Çağını İşaret Ediyor

2019'da yeni açılan hizmet alanları, dijital dünya hızını yakalıyor. Geçen yılın yeni hizmetleri arasında yer alan SQL ve Python, Power BI danışmanlık ve Rhinoceros 3D modelleme özel derslerine talepler yükselişte.

Şehirli İnsanların Talepleri Farklılaşıyor

Dünya hızla değişirken, Armut. com üzerinden alınabilen hizmetler de günü yakalıyor. 2019 yılında şehirli insanların, alışılagelmişin dışında hizmetlere yönelik talepleri, Armut’un hizmet ağını genişletti. Geçen yıl yeni açılan hizmetler arasında postür danışmanı, kaykay özel dersi, dövme eğitimi ve yerinde oto yıkama hizmetleri bulunuyor.

Talep Karşılamada Armut’un Hızına Yetişilemiyor

Hizmet sektörünün en güvenilir platformu Armut, hizmet ihtiyaçlarını karşılamada şaşırtıcı bir hız gösterdi. 2019 verilerine göre en hızlı teklif alan iş, 6 saniye ile matematik özel ders oldu. 4 teklifi en hızlı tamamlayan hizmet kategorisi 18 saniye ile su tesisatı olurken, kullanıcı verilerine göre en hızlı teklif seçimi yapılan hizmet 23 saniye ile kedi oteli/pansiyonuydu.

En hızlı büyüyen hizmetler arasında Enerji Kimlik Belgesi dikkat çekiyor.

Bir önceki yıla göre artış oranları incelendiğinde en hızlı büyüyen hizmetlerde 31 Aralık 2019 tarihinde süresi dolan Enerji Kimlik Belgesi, pet nakil/pet taksi hizmeti, oto kuaför ve temizlik ile cilt bakımı dikkat çekiyor.

Temizlik Hizmetleri için Armut’un Kapısı Çalınıyor

2019 verilerine göre Armut. com üzerinden alınan temizlik hizmetlerinde yükseliş trendi görünüyor. Geçen yıl temizlik talebinde bulunan müşterilerin sayısında %68 oranında artış söz konusu iken toplam temizlik talebi, 298.226’ya ulaştı. Armut. com üzerinden düzenli ev temizliği aboneliği alan müşteriler, tek seferlik temizlik ücretleriyle kıyaslandığında toplamda 930 bin TL tasarruf etti.

Nakliye gerekiyorsa: Rahat Taşın!

Armut’un nakliye alanında özelleşen RahatTasin. com, büyüme trendini sürdürüyor. 2019 yılı verilerine göre Rahat Taşın’a gelen taşınma talepleri %92 oranında artarken müşteri memnuniyeti %99’a ulaşarak büyük bir başarı gösterdi.

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Armut, uygulama,

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