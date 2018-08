"Armutta Rusya ve Avrupa'ya önemli ihracatlar gerçekleşecek"

Gürsu'da Santa Maria cinsi armutta her yıl yaklaşık 50 bin ton rekolte elde edildiğini hatırlatan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

Dönmez, dalından satış fiyatlarının neredeyse son 10 yıldır 1,5 lira bandında olduğunu belirterek, "Fiyat konusunda erken satışlardan, örgütlenme ve kooperatif olmamasından, herkesin bireysel hareket etmesinden kaynaklanan bir sıkıntı çekiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Santa Maria'nın, özellikle Rusya ve Romanya'ya satılacağına dikkati çeken Kamil Dönmez, şunları kaydetti:

"Şu anda bir an önce hasadı bitirmek için mücadele ediyoruz. Çünkü olgunlaşma ve sararma her gün fark ediyor. Dalında olgunlaştığında raf ömrü azalacağı için bir an önce daldaki armudu depoya atmak için mücadele ediyoruz. Bu sene Santa Maria, Avrupa'ya gidecektir. Çünkü bu yıl Avrupa'da kışın soğuk, dolu ve don yaşandı. Bu yüzden bu yıl nektarine hem Rusya'dan hem Avrupa ülkelerinden rağbet var. Bu durum, Santa Maria için de geçerli olacaktır. Bu ay sonu itibarıyla ihracata yönelik hem Avrupa hem Rusya pazarında önemli ihracatlar gerçekleştirilecektir."