FİNANS

"Armutta Rusya ve Avrupa'ya önemli ihracatlar gerçekleşecek"

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2018 11:17 | Son Güncelleme

Türkiye armut üretiminin yüzde 30'unu karşılayan Bursa'nın Gürsu ilçesinde, meyvedeki yüksek kalite üreticinin yüzünü güldürdü - Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez: - "Avrupa'da kışın soğuk, dolu ve don yaşandı. Bu yüzden bu yıl nektarine hem Rusya'dan hem Avrupa ülkelerinden rağbet var. Bu durum, Santa Maria için de geçerli olacaktır" - "Bu ay sonu itibarıyla ihracata yönelik hem Avrupa hem Rusya pazarında önemli ihracatlar gerçekleştirilecektir"

BÜŞRA NUR ÖZCAN - Lezzeti ve dayanıklılığıyla ünlü "Santa Maria" cinsi armutta, sert bir kış dönemi geçiren Rusya ve Avrupa ülkelerine yüksek miktarlarda ihracat yapılması bekleniyor.

Türkiye armut üretiminin yüzde 30'unu karşılayan Bursa'nın Gürsu ilçesinde, meyvedeki kalite üreticiyi mutlu etti.

Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normal şartlarda armut hasadının 20 Temmuz'da başlayıp 20 Ağustos'ta bittiğini belirtti.

Dönmez, bu yıl iklimsel şartlar dolayısıyla hasada erken başladıklarını vurgulayarak, "Hasat bitimi de biraz erken olacak. Yakın zamanda yağan yağmurlar, hasadı olumsuz etkiledi. Yağmurlu havanın ardından aşırı sıcakların bastırması, Santa Maria'da özellikle üst kısımlarda olgunlaşmaya sebep oluyor. Bu yüzden çok hızlı bir şekilde hasadı tamamlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Santa Maria'nın yüzde 60'ının toplandığını aktaran Dönmez, şunları söyledi:

"Rekolte, iklimle alakalı olarak tahmin ettiğimizden az. Gürsu'da 50 bin ton civarında rekolte vardı. Daha önceki tespitlerimize göre yüzde 20'lik rekolte kaybını tahmin ediyorduk. Bazı bahçelerde yüzde 35-40'lara varan kayıplar var. Kış mevsiminin sıcak geçmesi, ağaçların uyku döneminde düzenli olarak uyku evresini geçirememesinden kaynaklanan bir verim azlığı var."

- "Tüketici armudu pahalı yiyecek"

Dönmez, bu sene rekolte kaybı olsa da meyve kalitesinin çok iyi olduğuna işaret ederek, "Bu rekolte kaybı, kalite avantajını, yani tonajı ve irileşmeyi sağladı." ifadelerini kullandı.

Gürsu'da Santa Maria cinsi armutta her yıl yaklaşık 50 bin ton rekolte elde edildiğini hatırlatan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene rekolte, 30 bin ton civarında kalacak. Şu anda 20 bin tona yakını toplandı, depolara giriyor. Armutta acil ve hızlı olarak pazara değil de depolara girme mücadelesi var. Fiyatlar konusunda çiftçiler olarak muzdaribiz. Armut, erken satış ve götürü satış şeklinde satılıyor. Daldan satışlarda 1,5 liraya satıldı. Toplayıp teslim ederseniz 2-2,2 lira bandında seyrediyor. Çiftçinin elinde çok fazla ürün yok. Maalesef çiftçi, erken dönemde tüccara ürününü satıyor. Rekolte azlığıyla fiyatlar belki artacaktır fakat bu çiftçiye çok fazla yansımayacak. Zaten üreticiden çıkan ve tüketiciye ulaştırılan fiyat farkı da yıllardan beri en büyük şikayet ettiğimiz konulardan biri. Biz yine ucuz satacağız ama tüketici armudu pahalı yiyecek."

Dönmez, dalından satış fiyatlarının neredeyse son 10 yıldır 1,5 lira bandında olduğunu belirterek, "Fiyat konusunda erken satışlardan, örgütlenme ve kooperatif olmamasından, herkesin bireysel hareket etmesinden kaynaklanan bir sıkıntı çekiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Santa Maria'nın, özellikle Rusya ve Romanya'ya satılacağına dikkati çeken Kamil Dönmez, şunları kaydetti:

"Şu anda bir an önce hasadı bitirmek için mücadele ediyoruz. Çünkü olgunlaşma ve sararma her gün fark ediyor. Dalında olgunlaştığında raf ömrü azalacağı için bir an önce daldaki armudu depoya atmak için mücadele ediyoruz. Bu sene Santa Maria, Avrupa'ya gidecektir. Çünkü bu yıl Avrupa'da kışın soğuk, dolu ve don yaşandı. Bu yüzden bu yıl nektarine hem Rusya'dan hem Avrupa ülkelerinden rağbet var. Bu durum, Santa Maria için de geçerli olacaktır. Bu ay sonu itibarıyla ihracata yönelik hem Avrupa hem Rusya pazarında önemli ihracatlar gerçekleştirilecektir."

PARTNERDikkatli izleyin... Bu gösterinin sırrı sizi şoke edecek!Dikkatli izleyin... Bu gösterinin sırrı sizi şoke edecek!
Dicle Elektrik kablo test aracı sayısını 14’e yükselttiDicle Elektrik kablo test aracı sayısını 14’e yükseltti
TİM ve Birlikler İstişare ToplantısıTİM ve Birlikler İstişare Toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Armut bursa Santa Maria

En Çok Okunan Haberler

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
3 bin lira ücretle tuz toplama işi için başvurular başladı

3 bin lira ücretle tuz toplama işi için başvurular başladı

Dicle Elektrik kablo test aracı sayısını 14’e yükseltti

Dicle Elektrik kablo test aracı sayısını 14’e yükseltti

TİM ve Birlikler İstişare Toplantısı

TİM ve Birlikler İstişare Toplantısı

Bursa'nın dağ ilçeleri doğal gaza kavuşuyor

Bursa'nın dağ ilçeleri doğal gaza kavuşuyor

ABD’ye makine ihracatı 2018'in ilk yedi ayında 700 milyon dolar yükseldi

ABD’ye makine ihracatı 2018'in ilk yedi ayında 700 milyon dolar yükseldi

Prof. Dr. Alkin: 2050'de gelişen ülkelerin milli geliri gelişmiş ülkeleri aşacak

Prof. Dr. Alkin: 2050'de gelişen ülkelerin milli geliri gelişmiş ülkeleri aşacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.