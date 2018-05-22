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Arpa hasadı verimsiz başladı

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 13:15 | Son Güncelleme

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hububat merkezlerinden Araban Ovası'nda hasadına başlanan arpada, düzensiz yağışlar nedeniyle rekoltenin geçen yıla göre yaklaşık yüzde 50 düşük gerçekleşmesi bekleniyor - Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan: - "Yağışlar dengesiz yağınca umudumuz gitti ve çiftçi umduğunu bulamadı. Bu yıl rekoltenin yüzde 50 düşük olacağını tahmin ediyoruz" - Çiftçilerden Bayram Kısa: - "Rekolte çok düşük. Bunun tek sebebi yağışın az olması. Çiftçi olarak ektiğimiz ekinden yarı yarıya zararımız var"

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hububat merkezlerinden Araban Ovası'nda hasadına başlanan arpada, düşük verim çiftçiyi üzdü.

Gaziantep'te hasat döneminin başlamasıyla biçerdöverler tarlalarda ekinleri biçmeye başladı.

Hasadı yapılan ilk ürünlerden olan arpada, sonbahar ve kış mevsiminin kurak geçmesi ile nisan ve mayıs aylarında etkili olan düzensiz yağışlar, çiftçinin rekolte beklentisini düşürdü.

Yaklaşık 20 bin dönüm alanda arpa yetiştiren ve geçen yıl bir dönümden 400-450 kilogram ürün elde eden çiftçiler, bu yıl bir dönümden 250-300 kilogram arpa hasat ediyor.

Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada Araban Ovası'nın bölge ve Türkiye için önemli bir hububat merkezi olduğunu söyledi.

Ovanın kendine özgü havasının hububatın kalitesini artırdığını anlatan Doğan, bölge halkının en önemli geçim kaynağının da tarım olduğunu ifade etti.

- "Çiftçi umduğunu bulamadı"

Doğan, geçen yıla oranla hububatta rekoltenin yüzde 50 düşmesinin beklendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yağmurlar zamanında yağmadı. Yıllardır Güneydoğu bölgesi kurak geçiyor. Bu yıl tam kurak geçmedi ama yağmur uzunca bir ara verdi baharda. Bu arada kalan zamanda ekinler kartlaştı. Ekinin zamanı geçtikten sonra yağmur yağdı ama çok faydalı olmadı. Bu son dönemdeki yağmur zamanında yağsaydı verim oldukça yüksek olacaktı. Nitekim bu yıl piyasada arpa ve saman çok kıt olacak çünkü Güneydoğu'da birçok bölgeyi dolu vurdu. Araban çok verimli bir ova ve biz buradan çok umutluyduk ama olmadı, yağışlar dengesiz yağınca umudumuz gitti ve çiftçi umduğunu bulamadı. Bu yıl rekoltenin yüzde 50 düşük olacağını tahmin ediyoruz."

Çiftçilerden Bayram Kısa da bu yıl 35 dönüm alanda arpa ektiğini ve zarar ettiğini söyledi.

Arpa boylarının iyi olduğunu ancak tanelerinin büyüyüp gelişmediğini belirten Kısa, "Ovamızda arpa hasadı başladı ancak rekolte çok düşük. Bunun tek sebebi yağışın az olması. Çiftçi olarak ektiğimiz ekinden yarı yarıya zararımız var." diye konuştu.

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Araban Ovası Arpa Gaziantep hasat rekolte

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