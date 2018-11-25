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Arpacık soğanın kilosu 7 lira

FİNANS HABERLERİ  | 25.11.2018 15:20 | Son Güncelleme

BURSA'nın Karacabey İlçesi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, arpacık soğan üreticisinin fiyatlardan memnun olduğunu belirterek, "Geçen yıl 4 liradan satılan arpacık soğan bu yıl yüzde 75 fiyat artışıyla 7 liradan satılıyor" dedi.

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Karacabey İlçesi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, arpacık soğan üreticisinin fiyatlardan memnun olduğunu belirterek, "Geçen yıl 4 liradan satılan arpacık soğan bu yıl yüzde 75 fiyat artışıyla 7 liradan satılıyor" dedi. Türkiye'de soğan ve arpacık üretiminde önemli bir yeri olan Bursa'nın Karacabey ilçesinde üretici fiyatlardan memnun. Geçin yıl bin dekarlık alanda arpacık soğan ekimi yapıldığını belirten Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, "Geçen yıl arpacık kilosu 4 liradan alıcı buluyordu. Geçen yıla göre bu yıl yüzde 50 az ekim oldu. Az ekilmesi fiyatların yükselmesine sebep oldu. Şu anda arpacık soğanı kilosu 7 liradan satılıyor. Az ekilmesinin sebebi bir önceki yılda arpacıkların üreticinin elinde kalması ve çöpe atılması. Bu yıl ekilen bin dekarlık alanda yaklaşık 2 bin ton ürün toplandı. Karacabey'de üretilen arpacıkların yüzde 60'ı satıldı" dedi. Karacabey Soğan Pazarı'nda satışların sürdüğünü aktaran Başkan Erdem, "Şu anda tüccarın elindeki arpacıklar satılarak değerlendirilmeyi bekliyor. Geçen yıllara göre bu yıl çiftçimiz arpacık fiyatlarından memnun. Geçen yıl ellerinde kalan ürünler çöpe atıldığından dolayı bu yıl çiftçimiz az ekim yaptı. Az ekim yapılması fiyatların artmasına neden oldu" diye konuştu.

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