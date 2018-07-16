Arslantürk: Üretici fındığı piyasaya kontrollü indirmeli

Osman ŞİŞKO- Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)- ULUSAL Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Sebahattin Arslantürk, Karadeniz bölgesinde hasada başlayacak olan fındık üreticilerini uyardı. Fındıktan istenilen gelirin elde edilebilmesi için üreticiye görevler düştüğünü belirten Arslantürk, "Üreticinin mutlaka ürününü piyasaya kontrollü indirmesi ve bir emanet sistemine ürününü teslim etmemesi gerekiyor. Üretici sabredip, gerekli tedbirleri alırsa çok rahatlıkla ürününden istediği geliri elde edebilir" dedi.

Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen fındıkta hasat dönemi başlıyor. Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, bölgenin önemli gelir kaynağı olan ve hasadına sayılı günler kalan fındıkla ilgili değerlendirmede bulunarak, üreticileri uyardı. Arslantürk, fındık rekoltesinin yakın bir tarihte açıklanacağını hatırlatarak, üreticilerin fındığını piyasaya kontrollü bir şekilde indirmesi gerektiğini vurguladı. Arslantürk, "Bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) bu yıl yeniden devrede olacağını öngörüyoruz. Vereceği fiyatın da geçmiş yıllara oranla daha iyi olma ihtimali var. Üretici her zaman daha fazlasını bekler ama makul, mantıklı, sürdürülebilir bir fındık ticareti olabilecek bir fiyat olur. Bu noktada üreticiye de görevler düşüyor. Üreticinin mutlaka ürününü piyasaya kontrollü indirmesi ve bir emanet sistemine ürününü teslim etmemesi gerekiyor. Üretici üstüne düşen görevi yaparsa fındıktan istediği geliri elde edebilir" dedi.

'FINDIK REKOLTESİ 550-600 BİN TON CİVARINDA'

Açıklanması beklenen fındık rekoltesinin 550-600 bin ton civarında olacağını tahmin ettiğini ifade eden Arslantürk, "Benim tahminlerime göre 550 - 600 bin ton civarında bir rekolte açıklanacak. Bunun yanında Türkiye dışındaki fındık üretimi de 300 bin ton civarında bekleniyor. Toplamda 200 bin ton devirle birlikte 1 milyon 100 bin tonluk yeni bir sezona girmiş olacağız. Her yıl devreden bir fındık stoğu var. Türkiye'nin devrettiği stok 170 bin ton civarında. Türkiye dışında devreden stok ise 30 bin ton. Yani toplam 200 bin tonluk bir stok devri var. Dünyanın toplam tüketimi de yıllık 1 milyon ton. Bu değerlere baktığımız zaman bir sonraki döneme de yaklaşık 100 bin tonluk bir stok devri olacak" diye konuştu.

'BAKANLIĞA CİDDİ GÖREVLER DÜŞÜYOR'

Ticaret borsalarının ve sivil toplum örgütlerinin üreticiyi yönlendirme konusunda yetersiz kaldığını da aktaran Arslantürk, şunları söyledi:

"Trabzon Ticaret Borsası ve diğer sivil toplum örgütleri olarak, son dönemlerde fındıkta verim ve kaliteyi artırmak için örnek bahçeler oluşturarak üreticiyi buna göre yönlendirmeye çalışıyoruz fakat pek yeterli olamıyoruz. Bu süreçte Tarım Bakanlığı'na da çok ciddi görevler düşüyor. Türkiye'nin sürdürülebilir fındık ticaretinin sağlanabilmesi için verimi, kaliteyi artırıcı bahçe yenilenmeleri gibi çalışmaların hızlı bir şekilde başlatılması gerekiyor."

'TÜRKİYE'NİN FINDIK KONUSUNDA ÖNÜ AÇIK'

Arslantürk, gerekli çalışmalar yapılırsa fındıktaki verimin artacağına da işaret ederek, "Şu anda Türkiye'de 600-700 bin ton civarında bir üretim yapılıyor. Aynı alanda 1,5 - 2 milyon tonluk bir üretim yapılabilir. Bu durum hem üreticinin maliyetlerini azaltma yönünden hem de ülke gelirini artırma yönünden oldukça önemli. Türkiye'nin fındık konusunda önü açık" ifadesinde bulundu.

Arslantürk, bereketli bir sezon dileğinde bulunduğu üreticilerin, fındık fiyatlarında düşüş yaşanmaması için ürünlerini emanet sistemine teslim etmemelerini de istedi.