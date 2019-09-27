"Artan bağlantısallık fayda sağlıyor"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Artan bağlantısallık insanlarımıza ve ekonomilerimize fayda sağlıyor, herkes için istikrar ve refah ortaya çıkarıyor." dedi.

Juncker ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Bağlantısallık Forumu'nun açılışında konuştu.

Bağlantısallığın Avrupa'nın DNA'sında olduğunu söyleyen Juncker, "İklim, dijital ve teknolojik alanda yaşanan değişimler nedeniyle AB ve dünyanın farklı bölgeleri günümüzde birbirine daha fazla bağımlı hale geldi. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları gibi ortak değerlere sahip dünyanın diğer bölgeleriyle ilişkileri geliştirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Juncker, bağlantısallığın sürdürülebilir olması gerektiğine işaret ederek, ulaşım, enerji ve dijital altyapının düşük karbon salınımlı hale gelmesi gerektiğini belirtti.

Bağlantısallığın altyapıdan ibaret olmadığına dikkati çeken Juncker, "Bağlantısallık çok taraflılığı teşvik eden, sürdürülebilir ve kurallara dayalı olursa vatandaşlara somut faydalar sağlar. Artan bağlantısallık insanlarımıza ve ekonomilerimize fayda sağlıyor, herkes için istikrar ve refah ortaya çıkarıyor." değerlendirmesinde bulundu.