"Artan doğal gaz ihtiyacı Avrupa'yı LNG'ye yönlendirecek"

Merkezi İskoçya'da bulunan araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie'nin kıdemli doğal gaz ve LNG uzmanı Hadrien Collineau, Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacının 2025'e kadar yılda en az 77 milyar metreküp artacağını ve bunu Rusya'dan satın almak için mevcut altyapının yetersiz kalacağını ifade etti.

Collineau sektörün geleceğine yönelik çalışmasında, Rusya'nın bu yıl sonunda Avrupa'ya 200 milyar metreküp gaz gönderme hedefi olduğunu ve bu miktarın bölgenin ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ına denk geldiğini belirtti.

Avrupa'nın doğal gaz ithalatının artmaya devam ettiğini anımsatan Collineau, "Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacı 2025'e kadar yılda en az 77 milyar metreküp artacak ve bunu Rusya'dan satın almak için altyapı yetersiz. Problem, Rusya'nın yeterli gazının olmaması değil, Avrupa'nın Rusya'dan bu gazı alabilecek altyapıya sahip olmaması. Bu da Avrupa ülkelerini LNG'ye yönlendirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Collineau, Avrupa'nın LNG ithalatının 2025 itibarıyla mevcudun iki katına çıkacağını da ifade etti.