FİNANS

Artan ofis maliyetleri "ortak çalışma"nın önünü açtı

FİNANS HABERLERİ  | 30.08.2019 11:22 | Son Güncelleme

Servcorp Türkiye Direktörü Damla Özgönül: -"2025 yılı sonunda dünya genelinde co-working alanlarında çalışanların sayısının 5 milyon kişiye ulaşması bekleniyor" -"Sanal ofis kiraları paketlere göre farklılık gösteriyor olup, aylık minimum 190 TL’den, co-working alanı paketleri bin TL’den ve hazır ofis kiraları ise ortalama 4 bin TL’den başlıyor" - Workinton CEO’su Cihan Seyithanoğlu: - "Türkiye’deki 500 büyük şirketin 400’e yakınının tercih ettiği Workinton’da yenilikçi fikirler her zaman bir iniş pisti buluyor" -"Workinton Lab adı altında sunduğumuz inovasyon hizmetleri kapsamında 15 binden fazla üyeye ve 2 binden fazla şirkete hizmet veriyoruz"

İSTANBUL (AA) - FURKAN GENÇOĞLU - Bağımsız ofis maliyetlerinin yükselmesi, çalışma hayatında yeni girişimlerin önünü açıyor. Paylaşımlı ofislerin kullanım oranları dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de artmaya devam ediyor.

Özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa’da oldukça gelişmiş olan paylaşımlı çalışma alanları yeni bir iş yaşamı formunu da beraberinde getiriyor.

Co-working (ortak çalışma), sanal ofis, hazır ofis ve toplantı odası hizmetleri sunan Servcorp Türkiye Direktörü Damla Özgönül, son 3 yılda ortak çalışma alanı sağlayıcılarının sayısının yüzde 90 arttığını belirterek, 2025 yılı sonunda dünya genelinde co-working alanlarında çalışanların sayısının 5 milyon kişiye ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

Özgönül, AA muhabirine yaptığı açıklamada ortak çalışma alanlarında esnek çalışma imkanı; saatlik, günlük, aylık veya yıllık kiralama olanakları sunduklarını, taahhüt mecburiyetinin de bulunmadığını söyledi.

Prestijli lokasyonlarda, 5 yıldızlı ofis ortamı ve son teknoloji altyapı ile işlerini makul ücretler ödeyerek geliştirme imkanı sağladıklarını kaydeden Özgönül, "Müşterilerimiz aidat/stopaj gibi, geleneksel ofis sisteminde ödedikleri bu ücretleri Servcorp ofislerimizde ödemiyor. Aldıkları tüm hizmetler tek bir faturada toplanır ve şeffaflık kodumuz gereği, müşterilerin tüm fatura detaylarına 7/24 erişimleri vardır. Sanal ofis kiraları paketlere göre farklılık gösteriyor olup, aylık minimum 190TL’den, co-working alanı paketleri bin TL’den ve hazır ofis kiraları ise ortalama 4 bin TL’den başlıyor" diye konuştu.

Paylaşımlı ofislerin 40 yıl önce Avustralyalı gayrimenkul uzmanı Alfred Moufarrige’nin fikriyle ortaya çıktığını anımsatan Özgönül şunları kaydetti:

"Hazır ofisler, fotokopi-faks makinesi, internet-telefon bağlantısı, sekretarya-asistan desteği, temizlik, güvenlik ve bir ofiste olması gereken tüm hizmetleri sunan yerler olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bunların tedariki ve bunların takibi için yeni istihdam bütçeleri ayırmaktan kurtaran, hazır ofisler; maliyeti, sosyal ortamı ve mobilizasyona verdiği imkânlarla iş dünyasının yeni ve yeri zor doldurulacak cazibe merkezi."

- Paylaşımlı ofisler, iş başlangıç maliyetlerini azaltıyor

Paylaşımlı ofisler ile özellikle startup girişimlerin iş başlangıç maliyetlerinin ciddi anlamda azaldığına dikkati çeken Özgönül, "Servcorp olarak şu anda Tekfen Tower’daki ofislerimizin yüzde 90’nı doldu, Nişantaşı’ndaki ofislerimizde neredeyse dolmak üzere. Hal böyle olunca bizde ofis yatırımlarımızı artırmayı planlıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere Ankara ve İzmir’de lokasyon çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de bulunan 100’ün üzerindeki hizmet sağlayıcının tamamının büyüme hedeflediğini söyleyen Özgönül şu bilgileri paylaştı:

"Servcorp olarak şu anda Tekfen Tower’daki ofislerimizin yüzde 90’nı doldu, Nişantaşı’ndaki ofislerimizde neredeyse dolmak üzere. Hal böyle olunca biz de ofis yatırımlarımızı artırmayı planlıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere Ankara ve İzmir’de lokasyon çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye’de iki stratejik yatırımın ardından, önümüzdeki yıllarda yeni bir lokasyonda minimum 50 ofislik projemizi hayata geçirmeyi umuyoruz. Globalde ise özellikle Japonya’da en az 4 yeni lokasyon hedefliyoruz. Ek olarak Riyad’da dünyanın en büyük ortak çalışma alanı projesini hayata geçirmek üzereyiz ve en önemlisi Berlin’de Almanya pazarında giriş yaptık."

- İki binden fazla şirkete hizmet veriyoruz

Workinton CEO’su Cihan Seyithanoğlu ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Katar’da 18 farklı lokasyonda, coworking, sanal ofis, hazır ofis, toplantı odası ve WORKINTON LAB adı altında sundukları inovasyon hizmetleri kapsamında 15 binden fazla üyeye ve 2 binden fazla şirkete hizmet verdiklerini ifade ederek ortak çalışma alanları sektörünün şube, metrekare, kullanıcı ve bünyesinde yer alan şirket sayısı bakımından lider markası konumunda olduklarını söyledi.

Halihazırda biri uluslararası olmak üzere 18 olan şube sayılarını, 2024 itibarıyla uluslararası şubeler ve çözüm ortakları ile gerçekleştirecekleri projelerle 100’e taşımayı hedeflediklerini kaydeden Seyithanoğlu, "İş ortaklarımız, 400’den fazla mentorumuz, yatırım ağları ve kurumsal müşterilerimizle girişim ekosisteminin kalbinin attığı alanlarda girişimcilere ev sahipliği yapıyoruz. Bunun yanı sıra düzenlediğimiz etkinliklerle girişimcilik ekosisteminin buluşma noktasıyız. Türkiye’deki 500 büyük şirketin 400’e yakınının tercih ettiği Workinton’da yenilikçi fikirler her zaman bir iniş pisti buluyor" diye konuştu.

- Çalışma alanlarımız kolay ulaşılabilir lokasyonlarda

Tüm lokasyonlarının kolay ulaşılabilir ve üyelerinin çalışma süreçlerini kolaylaştıracak imkanlara sahip olduğuna dikkat çeken Seyithanoğlu şu bilgileri paylaştı:

"Gün içerisinde farklı sektörlerde çalışan üyelerimiz birbirleri ile yeni bağlantılar kurarak iş birliği yapabiliyor, ihtiyaçları doğrultusunda toplantı odalarını kullanabiliyor, çoklu lokasyon ağımız sayesinde günün farklı saatlerinde diledikleri şubemizde çalışabiliyorlar. Tüm şubelerimizde üyelerimiz güne kendilerine sunulan kahvaltı ile başlıyor ve gün içinde de taze meyve ikramı, tatlı tuzlu atıştırmalıklar ve sınırsız çay kahve ile keyifli çalışmalarını sağlıyoruz. Bununla birlikte çalışmaları için ihtiyaçları olan yüksek hızlı internet tüm şubelerimizde mevcut."

Seyithanoğlu, ofis içerisindeki etkileşimi Workinton için özel hazırlanan Community aplikasyonu üzerinden sağladıklarını kaydederek, Üyelerimiz aplikasyon üzerinden çalıştıkları şubedeki aktif üyeleri görebiliyor, birbirleriyle iletişim kurabiliyor aynı zamanda işleri için gerekli olan iş birliği fırsatını sağlayabiliyor. Aynı zamanda aplikasyon üzerinden ihtiyaçları olan her türlü konuda Workinton’un ilgili ekiplerine ulaşabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı
EKONOMİ KİTAPLIĞI - Yatırımcı ve işlemcilerden "Paranın Kuralı"EKONOMİ KİTAPLIĞI - Yatırımcı ve işlemcilerden "Paranın Kuralı"
Kredi faizlerinin düşmesi gayrimenkul sektörünü canlandırdıKredi faizlerinin düşmesi gayrimenkul sektörünü canlandırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
co working paylaşımlı alanlar türkiye

En Çok Okunan Haberler

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

2025'te dünyayı yönetecek şehirler belli oldu! Türkiye'den bir yer listede

2025'te dünyayı yönetecek şehirler belli oldu! Türkiye'den bir yer listede

Piyasalar pazartesi gününe odaklandı!

Piyasalar pazartesi gününe odaklandı!

En düşük memur maaşı belli oldu!

En düşük memur maaşı belli oldu!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alternatif Bank TLREF endeksli bono ihraç etti

Alternatif Bank TLREF endeksli bono ihraç etti

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Yatırımcı ve işlemcilerden "Paranın Kuralı"

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Yatırımcı ve işlemcilerden "Paranın Kuralı"

Kredi faizlerinin düşmesi gayrimenkul sektörünü canlandırdı

Kredi faizlerinin düşmesi gayrimenkul sektörünü canlandırdı

Bakan Yardımcısı Kalaycı: Zonguldak’ta 1,5 milyar ton kömür rezervi var (2)

Bakan Yardımcısı Kalaycı: Zonguldak’ta 1,5 milyar ton kömür rezervi var (2)

Bakan Albayrak'tan 'TLREF' açıklaması

Bakan Albayrak'tan 'TLREF' açıklaması

Hazine üç ayda 30.7 milyar liralık iç borçlanma yapacak

Hazine üç ayda 30.7 milyar liralık iç borçlanma yapacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.