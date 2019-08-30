İSTANBUL (AA) - FURKAN GENÇOĞLU - Bağımsız ofis maliyetlerinin yükselmesi, çalışma hayatında yeni girişimlerin önünü açıyor. Paylaşımlı ofislerin kullanım oranları dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de artmaya devam ediyor. Özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa’da oldukça gelişmiş olan paylaşımlı çalışma alanları yeni bir iş yaşamı formunu da beraberinde getiriyor. Co-working (ortak çalışma), sanal ofis, hazır ofis ve toplantı odası hizmetleri sunan Servcorp Türkiye Direktörü Damla Özgönül, son 3 yılda ortak çalışma alanı sağlayıcılarının sayısının yüzde 90 arttığını belirterek, 2025 yılı sonunda dünya genelinde co-working alanlarında çalışanların sayısının 5 milyon kişiye ulaşmasının beklendiğini ifade etti. Özgönül, AA muhabirine yaptığı açıklamada ortak çalışma alanlarında esnek çalışma imkanı; saatlik, günlük, aylık veya yıllık kiralama olanakları sunduklarını, taahhüt mecburiyetinin de bulunmadığını söyledi. Prestijli lokasyonlarda, 5 yıldızlı ofis ortamı ve son teknoloji altyapı ile işlerini makul ücretler ödeyerek geliştirme imkanı sağladıklarını kaydeden Özgönül, "Müşterilerimiz aidat/stopaj gibi, geleneksel ofis sisteminde ödedikleri bu ücretleri Servcorp ofislerimizde ödemiyor. Aldıkları tüm hizmetler tek bir faturada toplanır ve şeffaflık kodumuz gereği, müşterilerin tüm fatura detaylarına 7/24 erişimleri vardır. Sanal ofis kiraları paketlere göre farklılık gösteriyor olup, aylık minimum 190TL’den, co-working alanı paketleri bin TL’den ve hazır ofis kiraları ise ortalama 4 bin TL’den başlıyor" diye konuştu.

Paylaşımlı ofislerin 40 yıl önce Avustralyalı gayrimenkul uzmanı Alfred Moufarrige’nin fikriyle ortaya çıktığını anımsatan Özgönül şunları kaydetti: "Hazır ofisler, fotokopi-faks makinesi, internet-telefon bağlantısı, sekretarya-asistan desteği, temizlik, güvenlik ve bir ofiste olması gereken tüm hizmetleri sunan yerler olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bunların tedariki ve bunların takibi için yeni istihdam bütçeleri ayırmaktan kurtaran, hazır ofisler; maliyeti, sosyal ortamı ve mobilizasyona verdiği imkânlarla iş dünyasının yeni ve yeri zor doldurulacak cazibe merkezi." - Paylaşımlı ofisler, iş başlangıç maliyetlerini azaltıyor Paylaşımlı ofisler ile özellikle startup girişimlerin iş başlangıç maliyetlerinin ciddi anlamda azaldığına dikkati çeken Özgönül, "Servcorp olarak şu anda Tekfen Tower’daki ofislerimizin yüzde 90’nı doldu, Nişantaşı’ndaki ofislerimizde neredeyse dolmak üzere. Hal böyle olunca bizde ofis yatırımlarımızı artırmayı planlıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere Ankara ve İzmir’de lokasyon çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de bulunan 100’ün üzerindeki hizmet sağlayıcının tamamının büyüme hedeflediğini söyleyen Özgönül şu bilgileri paylaştı: "Servcorp olarak şu anda Tekfen Tower’daki ofislerimizin yüzde 90’nı doldu, Nişantaşı’ndaki ofislerimizde neredeyse dolmak üzere. Hal böyle olunca biz de ofis yatırımlarımızı artırmayı planlıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere Ankara ve İzmir’de lokasyon çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye’de iki stratejik yatırımın ardından, önümüzdeki yıllarda yeni bir lokasyonda minimum 50 ofislik projemizi hayata geçirmeyi umuyoruz. Globalde ise özellikle Japonya’da en az 4 yeni lokasyon hedefliyoruz. Ek olarak Riyad’da dünyanın en büyük ortak çalışma alanı projesini hayata geçirmek üzereyiz ve en önemlisi Berlin’de Almanya pazarında giriş yaptık." - İki binden fazla şirkete hizmet veriyoruz Workinton CEO’su Cihan Seyithanoğlu ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Katar’da 18 farklı lokasyonda, coworking, sanal ofis, hazır ofis, toplantı odası ve WORKINTON LAB adı altında sundukları inovasyon hizmetleri kapsamında 15 binden fazla üyeye ve 2 binden fazla şirkete hizmet verdiklerini ifade ederek ortak çalışma alanları sektörünün şube, metrekare, kullanıcı ve bünyesinde yer alan şirket sayısı bakımından lider markası konumunda olduklarını söyledi.

Halihazırda biri uluslararası olmak üzere 18 olan şube sayılarını, 2024 itibarıyla uluslararası şubeler ve çözüm ortakları ile gerçekleştirecekleri projelerle 100’e taşımayı hedeflediklerini kaydeden Seyithanoğlu, "İş ortaklarımız, 400’den fazla mentorumuz, yatırım ağları ve kurumsal müşterilerimizle girişim ekosisteminin kalbinin attığı alanlarda girişimcilere ev sahipliği yapıyoruz. Bunun yanı sıra düzenlediğimiz etkinliklerle girişimcilik ekosisteminin buluşma noktasıyız. Türkiye’deki 500 büyük şirketin 400’e yakınının tercih ettiği Workinton’da yenilikçi fikirler her zaman bir iniş pisti buluyor" diye konuştu. - Çalışma alanlarımız kolay ulaşılabilir lokasyonlarda Tüm lokasyonlarının kolay ulaşılabilir ve üyelerinin çalışma süreçlerini kolaylaştıracak imkanlara sahip olduğuna dikkat çeken Seyithanoğlu şu bilgileri paylaştı: "Gün içerisinde farklı sektörlerde çalışan üyelerimiz birbirleri ile yeni bağlantılar kurarak iş birliği yapabiliyor, ihtiyaçları doğrultusunda toplantı odalarını kullanabiliyor, çoklu lokasyon ağımız sayesinde günün farklı saatlerinde diledikleri şubemizde çalışabiliyorlar. Tüm şubelerimizde üyelerimiz güne kendilerine sunulan kahvaltı ile başlıyor ve gün içinde de taze meyve ikramı, tatlı tuzlu atıştırmalıklar ve sınırsız çay kahve ile keyifli çalışmalarını sağlıyoruz. Bununla birlikte çalışmaları için ihtiyaçları olan yüksek hızlı internet tüm şubelerimizde mevcut."