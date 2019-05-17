FİNANS

Artema'nın AquaHeat termostatik modelleri n11.com'da

FİNANS HABERLERİ  | 17.05.2019 11:37 | Son Güncelleme

AquaHeat termostatik banyo ve duş sistemleri n11.com’da indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor

İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu n11.com, Artema'nın AquaHeat Termostatik Banyo ve Duş Sistemlerini satışa açtı.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, istenilen su sıcaklığını önceden ayarlamaya ve banyo süresince su sıcaklığını sabit tutmaya olanak tanıyan Artema AquaHeat termostatik banyo ve duş sistemleri n11.com’da satışa sunuluyor.

Ayarlanan su sıcaklığını sabit tutma ve 38 derece üzeri sıcaklıklara güvenli bir şekilde çıkılmasını sağlayan emniyet butonunun yanı sıra el yakmayan güvenli gövde teknolojisi sayesinde çocuklar için yanma riskini ortadan kaldıran model ebeveynlere ideal bir çözüm sunuyor.

Termostatik bataryalar, her açışta kısa sürede suyun daha önce ayarlanan sıcaklıkta akmasını sağlıyor, böylece standart bataryaların aksine suyun istenilen sıcaklığa gelene kadar boşa harcanmasına engel oluyor. Akış kontrol özelliği sayesinde ise su ilk açıldığında düşük debi ile akmaya başlayan ve böylece yüzde 50’ye varan su tasarrufu sağlayan modeller indirimli fiyatlarla n11.com'da satışa sunuluyor.

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Artema n11.com

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