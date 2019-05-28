FİNANS

"Artık enerjimizi ülkemizin kalkınmasına yönelik harcamalıyız"

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2019 15:01 | Son Güncelleme

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: - "İş dünyası olarak en büyük temennimiz, seçimleri geride bırakarak, seçimsiz, dolayısıyla belirsizliğin ortadan kalktığı dönemde, artık enerjimizi ülkemizin kalkınmasına yönelik harcamamızdır" - "Yeni Ekonomik Program sonrası ortaya konacak ekonomik reformların netleşmesi, üretim-yatırım-ihracat hattında yeniden biçimlenen ekonomik modellerin uygulamaya konması, istihdamın desteklenerek sosyal refah ortamının iyileştirilmesi ve ülkemizin yeniden büyüme trendini yakalaması ortak gayemiz olmalıdır"

MERSİN (AA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "İş dünyası olarak en büyük temennimiz, seçimleri geride bırakarak, seçimsiz, dolayısıyla belirsizliğin ortadan kalktığı dönemde, artık enerjimizi ülkemizin kalkınmasına yönelik harcamamızdır." değerlendirmesinde bulundu.

MÜSİAD Mersin Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Kaan, bir otelde düzenlenen ramazan buluşmasında yaptığı konuşmada, bir idealle yola çıktıklarını ve güçlü Türkiye'ye inandıklarını belirtti.

Kaan, ülkesinin gücüne inanan iş insanları olarak, üretmeye ve beraber büyümeye devam edeceklerini aktardı.

Dünyadaki değişen koşullara göre yol haritalarında zaman zaman yenileme ihtiyacı doğduğunu belirten Kaan, çağın ve geleceğin gereklerine göre bir çalışma süreci yürüttüklerini ve yeni yapılarını buna göre belirlediklerini anlattı.

İstanbul'daki seçim sürecini hatırlatan Kaan, şöyle devam etti:

"Yüksek Seçim Kurulunun, İstanbul’da Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin 23 Haziran'da yenilenmesine yönelik aldığı kararı, kamuoyu iradesinin sandığa şüphesiz bir şekilde yansıması açısından, vicdanları rahatlatıcı ve isabetli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu kararın ve 23 Haziran’daki seçimin, ülkemiz için hayırlar getirmesini diliyorum. İş dünyası olarak en büyük temennimiz, seçimleri geride bırakarak, seçimsiz, dolayısıyla belirsizliğin ortadan kalktığı dönemde, artık enerjimizi ülkemizin kalkınmasına yönelik harcamamızdır. Bu süreçte kamusal dönüşümlerin tamamlanarak, Yeni Ekonomik Program sonrası ortaya konacak ekonomik reformların netleşmesi, üretim-yatırım-ihracat hattında yeniden biçimlenen ekonomik modellerin uygulamaya konması, istihdamın desteklenerek sosyal refah ortamının iyileştirilmesi ve ülkemizin yeniden büyüme trendini yakalaması, ortak gayemiz olmalıdır."

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) ve 11. Kalkınma Planı'na direkt katkı sağlayacaklarını vurgulayan Kaan, "Kalıcı, uzun vadeli ve çok yönlü yapısal değişimlerin bir an evvel hayata geçirilmesi adına MÜSİAD olarak elimizden gelen her desteği sağlamaya hazırız. Bu bağlamda 11. Kalkınma Planı ve YOİKK kapsamında direkt katkı vereceğiz. Yeni Ekonomi Programı kapsamında, dengelenme sürecini beklenen performansla sürdüren Türkiye’nin, sürecin başından bu yana ağır bir ivmeyle de olsa, yükselişe geçtiğini görüyoruz. Mart ayı ve ardından gelen nisan ayı ihracat rakamları, bunun en güzel kanıtlarından biri olmuştur. Fakat elbette bizler bu rakamları bir nihayet değil, başlangıç olarak kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer de Mersin'in ülke ekonomisine katkılarını anlatarak, kentin önemli bir coğrafi konumda bulunduğuna dikkati çekti.

İki yıl önce Mersin Serbest Bölgesi'nin Türkiye genelindeki serbest bölgeler içerisinde 2,9 milyar dolarlık ticaret hacmiyle 3. sırada yer aldığını kaydeden Yıldızgörer, geçen yıl ise yaklaşık 3 milyar dolarlık ticaret hacmiyle 2. sıraya yükseldiğini bildirdi.

Toplantının sonunda Yıldızgörer tarafından MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve Mersin Valisi Ali İhsan Su'ya tablo hediye edildi.

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