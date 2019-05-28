"Artık enerjimizi ülkemizin kalkınmasına yönelik harcamalıyız"

MERSİN (AA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "İş dünyası olarak en büyük temennimiz, seçimleri geride bırakarak, seçimsiz, dolayısıyla belirsizliğin ortadan kalktığı dönemde, artık enerjimizi ülkemizin kalkınmasına yönelik harcamamızdır." değerlendirmesinde bulundu.

MÜSİAD Mersin Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Kaan, bir otelde düzenlenen ramazan buluşmasında yaptığı konuşmada, bir idealle yola çıktıklarını ve güçlü Türkiye'ye inandıklarını belirtti.

Kaan, ülkesinin gücüne inanan iş insanları olarak, üretmeye ve beraber büyümeye devam edeceklerini aktardı.

Dünyadaki değişen koşullara göre yol haritalarında zaman zaman yenileme ihtiyacı doğduğunu belirten Kaan, çağın ve geleceğin gereklerine göre bir çalışma süreci yürüttüklerini ve yeni yapılarını buna göre belirlediklerini anlattı.

İstanbul'daki seçim sürecini hatırlatan Kaan, şöyle devam etti:

"Yüksek Seçim Kurulunun, İstanbul’da Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin 23 Haziran'da yenilenmesine yönelik aldığı kararı, kamuoyu iradesinin sandığa şüphesiz bir şekilde yansıması açısından, vicdanları rahatlatıcı ve isabetli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu kararın ve 23 Haziran’daki seçimin, ülkemiz için hayırlar getirmesini diliyorum. İş dünyası olarak en büyük temennimiz, seçimleri geride bırakarak, seçimsiz, dolayısıyla belirsizliğin ortadan kalktığı dönemde, artık enerjimizi ülkemizin kalkınmasına yönelik harcamamızdır. Bu süreçte kamusal dönüşümlerin tamamlanarak, Yeni Ekonomik Program sonrası ortaya konacak ekonomik reformların netleşmesi, üretim-yatırım-ihracat hattında yeniden biçimlenen ekonomik modellerin uygulamaya konması, istihdamın desteklenerek sosyal refah ortamının iyileştirilmesi ve ülkemizin yeniden büyüme trendini yakalaması, ortak gayemiz olmalıdır."