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"Artık kısır tartışmalarla, suni gündemlerle kaybedecek vaktimiz yok"

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2018 16:48 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz: - "Artık kısır tartışmalarla, suni gündemlerle kaybedecek vaktimiz yok"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, "Artık kısır tartışmalarla, suni gündemlerle kaybedecek vaktimiz yok." dedi.

Kopuz, İSTİB'in temmuz ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye'de yeni bir dönem başladığını söyledi.

Ali Kopuz, "Artık kısır tartışmalarla, suni gündemlerle kaybedecek vaktimiz yok. Vakit, herkesin başka hesaplarını bir kenara bırakıp, seçilmiş Başkanımıza destek olma vaktidir." değerlendirmesinde bulundu.

24 Haziran seçimlerinde, önümüzdeki tercihin, istikrarın ve büyümenin devam edip etmemesi olduğuna inandığını ve bunu ifade ettiğini kaydeden Kopuz, "Ben Ali Kopuz olarak, açık ve seçik bir şekilde daha önceki seçimlerde olduğu gibi, 24 Haziran'da da oyumu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanacağımı belirtmiştim. Şükürler olsun ki, aziz milletimiz de bir kez daha liderinin arkasında durdu ve devletin bekası için en doğru kararı aldı." şeklinde konuştu.

Yeni Bakanlar Kurulu’nda, hiçbir ideolojik ölçüt gözetilmediğini, tek kriterin liyakat olduğunu belirten Kopuz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bakanlarımızın en önemli yönü, hepsinin kendi alanlarında uzman ve başarılı isimler olmalarıdır. Ben, 16 yıldır her alanda yaşadığımız gelişimin devamı ve milletimizin refahının artması için büyük atılımlar yapabilecek kalibrede bir ekip kurulduğuna inanıyorum. Ekonomi odaklı ve kalkınma hedefli oluşturulan bu kabineyi, iş dünyasının bir ferdi olarak memnuniyetle karşılıyorum. Ayrıca kabinede TOBB camiasında görev almış, iş dünyasını, reel sektörü çok iyi tanıyan kişiler de var. Bu da iş alemi için mühim bir fırsattır. Şunu açıklıkla söyleyebilirim ki, yeni sistemin, sıklıkla bürokrasi engeline takılan iş dünyasının önünü açacağına yürekten inanıyorum."

Kopuz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hareket kabiliyeti dar bir kamu idari sistemi yüzünden bir türlü yapılamayan reformların, süratle gerçekleştirileceğine inandığını söyledi.

İSTİB Başkanı Kopuz, "Türkiye, uzun süredir karşı karşıya olduğu, ekonomi alandaki tuzakları ezip geçerek, hamlelerini yapacak. Karşı strateji oluşturma süreçlerinde daha aktif olacak. Başkanlık sistemini 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak adına atılmış dev bir adım olarak görüyorum." diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünün yaklaştığını da hatırlatan Kopuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pazar günü, bu zamana kadar ülkemize karşı yapılmış en büyük ve en kalleş hainliklerden biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü. Bu alçaklığı yapan hainleri asla affetmeyeceğiz. Şehit ve gazilerimizi de asla unutmayacağız. O gecenin kahramanı, başkomutanımızın liderliği ile sokakları dolduran aziz milletimizdir. Genciyle, yaşlısıyla, erkeğiyle, kadınıyla, şehadet şerbetini içmeye hazır bir şekilde, canları pahasına bu vatanı savundular. Ferasetli milletimiz bununla da yetinmedi. Türkiye’nin ekonomik açıdan cendereye alınmak istendiğini görüp, tüketim harcamalarını kesmedi."

Kopuz, darbe girişimi sonrası Türkiye'de hayatın hızla normalleştiğini ve ekonominin toparlandığını belirterek, bu durumun milletin feraseti sayesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Ali Kopuz, "Bildiğiniz üzere, 2009 yılındaki küresel kriz dönemi hariç sürekli büyüyen Türk ekonomisi, darbe girişimi yüzünden, ilk kez büyümesine ara vermek zorunda kalmıştı. Bu noktada yine devreye giren milletimiz ve Türk iş alemi, yaptığı fedakarlıklar ile ekonomimizin büyüme çizgisini devam ettirmiştir. Bu sayede, 15 Temmuz'a rağmen 2016 yılını büyüme ile tamamlamayı başardık. 2017'de ise tamamen silkinip yüzde 7,4 gibi ciddi bir büyüme oranı yakaladık. 2018 yılı ilk çeyrek büyümesi ise geçtiğimiz günlerde yine yüzde 7,4 olarak açıklandı." şeklinde konuştu.

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İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopu

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