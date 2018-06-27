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"Artık önümüzde ekonomiye odaklanacağımız 5 yıl var"

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 11:49 | Son Güncelleme

UND Başkanı Nuhoğlu: - "Seçimler tamamlandı, artık önümüzde ekonomiye odaklanacağımız 5 yıl var. Bugüne kadar elde edilen kazanımların üstüne koyarak, ekonomideki ve ihracattaki 500 milyar hedefini gerçekleştirmek için sorumluluğumuzu yerine getirmeye hazırız"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Çetin Nuhoğlu, "Seçimler tamamlandı, artık önümüzde ekonomiye odaklanacağımız 5 yıl var. Bugüne kadar elde edilen kazanımların üstüne koyarak, ekonomideki ve ihracattaki 500 milyar hedefini gerçekleştirmek için, sorumluluğumuzu yerine getirmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Nuhoğlu, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştiğini belirten Nuhoğlu, seçimlerden başarıyla çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Cumhur İttifakını tebrik etti.

Nuhoğlu, seçimler tamamlandığını, artık önlerinde ekonomiye odaklanacakları 5 yıl olduğunu bildirerek, "Bugüne kadar elde edilen kazanımların üstüne koyarak, ekonomideki ve ihracattaki 500 milyar hedefini gerçekleştirmek için, sorumluluğumuzu yerine getirmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Dünya ticaretinin sürekli geliştiğini, Türkiye'nin de bölgesinin en güçlü ülkesi olarak dünya ticaretinden daha fazla pay almak için çalıştığının altını çizen Nuhoğlu, "Bu hedef için şimdi çok daha güçlü ve kararlıyız. Önümüzde tamamen ekonomiye ve ticarete odaklanacağımız koskocaman bir dönem var. Bugüne kadar ulaştırma sektörüne yapılan yatırımlar, dış ticaretin geliştirilmesi için yapılan çalışmalar ve ihracat için konulan 500 milyar dolarlık hedef bir kararlığın ve inancın sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

Türk ürünlerini dünyanın her bölgesine ve ülkesine ulaştıran Türk kara yolu taşımacılarının çatı örgütü olarak bu hedefler için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını aktaran Nuhoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin bölgesel üretim ve ticaret üssü haline gelmesi, istihdam imkânlarının gelişmesi ve dış ticaretle büyüyen ülke ekonomisi için sorumluluğumuzu yerine getirmeye hazırız. Türkiye ekonomisini taşıyan ve ekonominin en önemli aktörlerinden biri olan sektörümüz yeni büyüme stratejileri için her türlü potansiyele sahiptir."

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Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) UND

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