GAZİANTEP (AA) - Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, banka olarak artık teminat mektubunun yerine poliçeyi koyduklarını belirterek, "Artık asli teminat unsurumuz poliçedir." dedi.

Yıldırım, Eximbank Gaziantep Şubesinin açılışında yaptığı konuşmada, kentin özellikle son 2 yılda yürütülen çalışmalar neticesinde örnek bir model olduğunu söyledi.

Eximbank'ın radikal bir dönüşüm içinde bulunduğunu ifade eden Yıldırım, "Geçtiğimiz sene yasal değişiklikle işe başladık. Bu kapsamda ihracatçılar diğer bankalar olmadan Eximbank ile doğrudan çalışamıyordu. Yapılan değişiklikle çalışabilir hale geldik." dedi.

Yıldırım, 12 şubeye ulaştıklarını ve bunların tamamında bankanın tüm işlemlerini yapabilir hale geldiklerini, irtibat bürosu sayısının da 15'e çıktığını bildirdi.

Sadece teminat mektubu alarak çalışan bir banka olan Eximbank'ı, teminat mektubu olmadan da kredi verebilir hale getirdiklerini söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Biz artık teminat mektubunun yerine poliçeyi koyuyoruz. Artık asli teminat unsurumuz poliçedir. Aşama aşama ihracatçılarımızı zor zamanlardaki yükten kurtaracağız. İhracatçılarımızın kur risklerinden kurtulmalarını istiyoruz. Hem ihracatçılarımızın hem de ülkemizin bu zor dönemlerde kurlardan etkilenmesini istemiyoruz. Bu konuda yapmamız gereken her şeyi yapmaya hazırız."