"Artık Türkiye'ye daha fazla kruvaziyer gelecek"

Akdeniz Kruvaziyer Birliği (MedCruise) Başkanı Airam Diaz Pastor, Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu gösterdiğini ve limanlarına daha fazla sayıda kruvaziyerin geleceğine inandığını belirtti.

Birliğin 54. Genel Kurulu için Kuşadası'nda bulunan Pastor, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada en büyük seyir hattına sahip ve dünya pazarının yüzde 8,7'sini elinde bulunduran ABD merkezli Norwegian Cruise Line firmasının yeniden Türkiye'ye gelme kararı almasının çok önemli olduğunu söyledi.

Kruvaziyerlerin rotasını yeniden Türkiye'ye çevirmesinin dikkat çekici olduğunu vurgulayan Pastor, "Türkiye gösterdi ki burası güvenli bir ülke ve artık buraya daha fazla kruvaziyer gelecek. Norwegian Cruise Line’ın Türkiye’ye gelmesi çok önemli. Eğer Türkiye’ye geliyorsa Karadeniz’e de çıkacak, Trabzon Limanı'nı programına alacak. Ege'de de Kuşadası Limanı ve başka limanları da ziyaret edecek." dedi.

Türkiye'nin bu konuda farklı programlar yapması gerektiğine dikkati çeken Pastor, gemi şirketleriyle görüşülüp yeni organizasyonlar yapılmasının elzem olduğunu, bu konuda yerel yönetimlerin de işe dahil olması gerektiğini ifade etti.