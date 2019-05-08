FİNANS

"Artık Türkiye'ye daha fazla kruvaziyer gelecek"

FİNANS HABERLERİ  | 08.05.2019 14:01 | Son Güncelleme

Akdeniz Kruvaziyer Birliği Başkanı Airam Diaz Pastor: - "Burası güvenli bir ülke ve artık buraya daha fazla kruvaziyer gelecek" - "Norwegian Cruise Line, İstanbul’a geleceğini açıkladı. Türkiye için çok büyük bir gelişme"

Akdeniz Kruvaziyer Birliği (MedCruise) Başkanı Airam Diaz Pastor, Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu gösterdiğini ve limanlarına daha fazla sayıda kruvaziyerin geleceğine inandığını belirtti.

Birliğin 54. Genel Kurulu için Kuşadası'nda bulunan Pastor, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada en büyük seyir hattına sahip ve dünya pazarının yüzde 8,7'sini elinde bulunduran ABD merkezli Norwegian Cruise Line firmasının yeniden Türkiye'ye gelme kararı almasının çok önemli olduğunu söyledi.

Kruvaziyerlerin rotasını yeniden Türkiye'ye çevirmesinin dikkat çekici olduğunu vurgulayan Pastor, "Türkiye gösterdi ki burası güvenli bir ülke ve artık buraya daha fazla kruvaziyer gelecek. Norwegian Cruise Line’ın Türkiye’ye gelmesi çok önemli. Eğer Türkiye’ye geliyorsa Karadeniz’e de çıkacak, Trabzon Limanı'nı programına alacak. Ege'de de Kuşadası Limanı ve başka limanları da ziyaret edecek." dedi.

Türkiye'nin bu konuda farklı programlar yapması gerektiğine dikkati çeken Pastor, gemi şirketleriyle görüşülüp yeni organizasyonlar yapılmasının elzem olduğunu, bu konuda yerel yönetimlerin de işe dahil olması gerektiğini ifade etti.

Pastor, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kruvaziyer turizmi dünyada altın çağını yaşıyor. Bu çağı yaşamış olmakla çok şanslıyız. Şu anda tersanelerde 124 kruvaziyer inşa ediliyor. Bu gemiler çıktığında tüm dünyayı dolaşacak. Dünya size büyük gelebilir ama kruvaziyer turizmi için çok küçük. Burada en şanslı bölge Akdeniz. Bizim yapmamız gereken hep birlikte programlar yapmak ve çok çalışmak."

- "Teşvikler önem kazandı"

Global Liman İşletmeleri Üst Yöneticisi Emre Sayın da ülke tanıtımlarının meyvelerini vermeye başladığını, güvenlik algısının da aşıldığını, bu aşamada teşviklerin önem kazandığını söyledi.

Sayın, şöyle devam etti:

"Devletimizin verdiği teşvikler çok yerinde ve önemli teşvikler, sadece zamanlamasını doğru yapmamız lazım. Bugün denizlerde seyreden gemilerden iki kat daha büyüklükte gemiler inşa ediliyor. Sektörün kapasitesi 5-6 yıl içinde yüzde 50 artacak. Bu gemiler nereye gidecek ? Şimdiden bu gemilerin gideceği liman ve rotaları belirlemek, Türkiye’nin bu pastadan pay almasını sağlamak çok önemli. Bunun için yapmamız gereken en önemli şey güvenlik algısını iyi tutmak. İkincisi ise tanıtıma devam etmek."

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Anahtar Kelimeler:
kruvaziyer liman teşvik turizm

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