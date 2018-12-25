FİNANS

"Artışı çalışanlarımız adına memnuniyetle karşılıyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 25.12.2018 16:29 | Son Güncelleme

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: - "Artışın mevcut enflasyon oranının üzerinde olmasını çalışanlarımız adına memnuniyetle karşılıyoruz" - "Bu yıl 9 ay olarak uygulanan asgari ücret desteğinin 2019'da 12 ay boyunca devam edecek olması, enflasyon üzerinde yapılan asgari ücret artışında işverene destek sağlayacaktır"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yeni yıldan itibaren asgari ücretin net 2 bin 20 lira olarak belirlenmesine ilişkin, artışın mevcut enflasyon oranının üzerinde olmasını çalışanlar adına memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bugün aldığı kararla asgari ücretin 2019 yılında brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira olarak belirlediğini anımsattı.

"Artışın mevcut enflasyon oranının üzerinde olmasını çalışanlarımız adına memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullanan Zeytinoğlu, kısa vadede yansıtılan zamların bilhassa iç pazara çalışan firmaların rekabet gücünü zorladığını kaydetti.

Zeytinoğlu, bu zamlarla mevsimsel nedenlerle de artışa geçen işsizlik oranının daha da artmasından endişe duyduklarını dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı asgari ücret desteğiyle ilk defa işe alınacakların vergi giderlerinin devlet tarafından karşılanmasına yönelik desteklerin bunu minimize edeceğini düşünüyoruz. Bölgesel teşviklerin bir yıl daha uzatılacak olmasını olumlu buluyoruz. Bu yıl 9 ay olarak uygulanan asgari ücret desteğinin 2019'da 12 ay boyunca devam edecek olması, enflasyon üzerinde yapılan asgari ücret artışında işverene destek sağlayacaktır. Bununla birlikte 2019-2020'de ilk defa işe alınacak işçinin sigorta-vergi giderinin devlet tarafından karşılanmasını da yine olumlu değerlendiriyoruz."

Ayhan Zeytinoğlu, elektrik ve doğal gaz indirimlerinin sanayide de uygulanmasının gerekliliğine değinerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız tarafından yılbaşından itibaren konutlarda elektrik ve doğal gaz kullanımında yüzde 10 indirim yapılacağı açıklandı. Enerji fiyatlarında konuta uygulanan indirimleri olumlu bulmakla beraber söz konusu indirimlerin sanayiye de yansıtılmasını gerektiğini düşünüyoruz."

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
Finansal Hizmetler Güven Endeksi Aralık’ta 22 puan düştüFinansal Hizmetler Güven Endeksi Aralık’ta 22 puan düştü
TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Bu zam 2019’da beklediğimiz daralmaya yumuşak bir iniş sağlayacaktırTÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Bu zam 2019’da beklediğimiz daralmaya yumuşak bir iniş sağlayacaktır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Ayhan Zeytinoğlu Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

'İlk kez önem veren hükümet görüyorum'

'İlk kez önem veren hükümet görüyorum'

Faturalara yüzde 10 indirim!

Faturalara yüzde 10 indirim!

2019 asgari ücret belli oldu

2019 asgari ücret belli oldu

'Türkiye, Suriye'ye gireceğim derse girer'

'Türkiye, Suriye'ye gireceğim derse girer'

2019 işsizlik maaşı belli oldu!

2019 işsizlik maaşı belli oldu!

Düşüş durdurulamıyor! 1 günde yüzde 6 kayıp

Düşüş durdurulamıyor! 1 günde yüzde 6 kayıp

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Blockchain Talks: Blockchain’de bundan sonra neler olacak?

Blockchain Talks: Blockchain’de bundan sonra neler olacak?

EBSO Başkanı Yorgancılar'dan 'asgari ücret' açıklaması: Azımsanamayacak rakam

EBSO Başkanı Yorgancılar'dan 'asgari ücret' açıklaması: Azımsanamayacak rakam

Perakendede İnovasyon Ödülleri sahiplerini buldu

Perakendede İnovasyon Ödülleri sahiplerini buldu

Finansal Hizmetler Güven Endeksi Aralık’ta 22 puan düştü

Finansal Hizmetler Güven Endeksi Aralık’ta 22 puan düştü

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Bu zam 2019’da beklediğimiz daralmaya yumuşak bir iniş sağlayacaktır

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Bu zam 2019’da beklediğimiz daralmaya yumuşak bir iniş sağlayacaktır

Bakan Ersoy: Bursa turizm yatırımlarını daha fazla çekecek

Bakan Ersoy: Bursa turizm yatırımlarını daha fazla çekecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.