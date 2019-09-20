Artova'nın yeni gelir kaynağı nohut

Nohudun kilogramının 3 ile 4 lira arasında satıldığına dikkati çeken Türk, şunları kaydetti:

İlçede nohut üretiminin 9 bin dekar alanda yapıldığını anlatan Türk, yılda ortalama 1800 ton üretim gerçekleştirildiğine işaret etti.

Artova Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede kayıtlı 1400 çiftçinin 146 bin dekar alanda tarım gerçekleştirdiğini söyledi.

Kolay pişen ve lezzetiyle öne çıkan Artova nohudu, genellikle buğday ve arpa üreten çiftçi için yeni bir gelir kapısı haline geldi.

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Artova ilçesinde son yıllarda üretiminde artış yaşanan ve kolay pişmesinin yanı sıra lezzetiyle öne çıkan nohut, çiftçilerin yeni gelir kaynağı oldu.

"Son yıllarda ilçede nohut üretiminde artış yaşanıyor. Artova nohudunun pişmesi kolay. Lezzetiyle öne çıkan bir ürün. Çiftçilerimiz, Toprak Mahsulleri Ofisi veya özel sektör üzerinden satışını gerçekleştiriyor. Geçen sene bakanlık ton başına 500 lira destek vermişti. Bu yıl henüz destek fiyatı açıklanmadı. Verilen teşviklerle nohut üretimini daha da artırmak istiyoruz. Çiftçilerimize nohut tohumu desteği veriyoruz."

Çiftçilerden Ahmet Duru ise son yıllarda ilçede nohut üretiminde gözle görülür artış yaşandığını dile getirerek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.

