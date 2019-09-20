FİNANS

Artova'nın yeni gelir kaynağı nohut

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2019 11:06 | Son Güncelleme

Tokat'ın Artova ilçesinde 5 yıl önce yıllık 900 ton civarında olan nohut üretimi, 1800 tona ulaştı - Kolay pişmesi ve lezzetiyle öne çıkan Artova nohudu, genellikle buğday ve arpa üreten çiftçi için yeni gelir kaynağı oldu - İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Türk: - "Bakanlığımızın havza bazlı üretime geçmesinden sonra ilçemizde nohut üretimi önemli yer tutuyor. Ortalama dekarda 200 kilogram ürün alınıyor"

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Artova ilçesinde son yıllarda üretiminde artış yaşanan ve kolay pişmesinin yanı sıra lezzetiyle öne çıkan nohut, çiftçilerin yeni gelir kaynağı oldu.

Artova ilçesinde ağustos ayının son haftalarında başlayan nohut hasadı sürüyor. İlçede 5 yıl önce yıllık 900 ton civarında olan nohut üretimi, 1800 tona ulaştı.

Kolay pişen ve lezzetiyle öne çıkan Artova nohudu, genellikle buğday ve arpa üreten çiftçi için yeni bir gelir kapısı haline geldi.

Artova Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede kayıtlı 1400 çiftçinin 146 bin dekar alanda tarım gerçekleştirdiğini söyledi.

Çiftçilerden yaklaşık 700'ünün nohut üretimi yaptığını belirten Türk, "Bakanlığımızın havza bazlı üretime geçmesinden sonra ilçemizde nohut üretimi önemli yer tutuyor. Ortalama dekarda 200 kilogram ürün alınıyor." dedi.

İlçede nohut üretiminin 9 bin dekar alanda yapıldığını anlatan Türk, yılda ortalama 1800 ton üretim gerçekleştirildiğine işaret etti.

Nohudun kilogramının 3 ile 4 lira arasında satıldığına dikkati çeken Türk, şunları kaydetti:

"Son yıllarda ilçede nohut üretiminde artış yaşanıyor. Artova nohudunun pişmesi kolay. Lezzetiyle öne çıkan bir ürün. Çiftçilerimiz, Toprak Mahsulleri Ofisi veya özel sektör üzerinden satışını gerçekleştiriyor. Geçen sene bakanlık ton başına 500 lira destek vermişti. Bu yıl henüz destek fiyatı açıklanmadı. Verilen teşviklerle nohut üretimini daha da artırmak istiyoruz. Çiftçilerimize nohut tohumu desteği veriyoruz."

Çiftçilerden Ahmet Duru ise son yıllarda ilçede nohut üretiminde gözle görülür artış yaşandığını dile getirerek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.

Bitcoin'ciler kazancını katlayacakBitcoin'ciler kazancını katlayacak
Kayseri'de gurbetçiler, pastırma ve sucuk satışını artırdıKayseri'de gurbetçiler, pastırma ve sucuk satışını artırdı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Toplu sözleşme süreci sınıfta kaldıMemur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Toplu sözleşme süreci sınıfta kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Artova Artova Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Türk nohut tarım sektörü Tokat

En Çok Okunan Haberler

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

Konkordato ilan eden Türk deviyle ilgili önemli gelişme

Konkordato ilan eden Türk deviyle ilgili önemli gelişme

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Bankalar Türk Telekom hisselerini satıyor

Bankalar Türk Telekom hisselerini satıyor

Altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatlarında son durum...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de muz üretimi 498 bin tonu geçti

Türkiye'de muz üretimi 498 bin tonu geçti

TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Ağustos’ta yıllık yüzde 2.94 azaldı

TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Ağustos’ta yıllık yüzde 2.94 azaldı

Kayseri'de gurbetçiler, pastırma ve sucuk satışını artırdı

Kayseri'de gurbetçiler, pastırma ve sucuk satışını artırdı

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Toplu sözleşme süreci sınıfta kaldı

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Toplu sözleşme süreci sınıfta kaldı

İstanbul Ekonomi Zirvesi 5 Aralık'ta yapılacak, hedef 1 milyar dolarlık iş hacmi yaratmak

İstanbul Ekonomi Zirvesi 5 Aralık'ta yapılacak, hedef 1 milyar dolarlık iş hacmi yaratmak

İstanbul'da ilk kez 'İsviçre 2019 Günleri' düzenlenecek

İstanbul'da ilk kez 'İsviçre 2019 Günleri' düzenlenecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.