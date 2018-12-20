"Artvin'e kereste fabrikası açmak için uğraşıyoruz"

ARTVİN (AA) - Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt, Türkiye'nin kereste ihtiyacının yüzde 30-35'ini Artvin'in sağladığını ancak bundan yeterli gelir elde edemediklerini belirterek, "Fabrikalarımız olmadığından ağaçlar dışarıya gidiyor. Bunun önüne geçmek için Artvin'e önümüzdeki yıl kereste fabrikası açmak için uğraşıyoruz." dedi.

Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim, iş gibi nedenlerle kentten ayrılan insanlar geri dönmediği için Artvin'in sürekli göç veren bir il durumunda olduğunu söyledi.

Bu göçü durdurmak ve sürdürülebilir bir ekonomi için turizmi önemsediklerini dile getiren Kurt, "Bunun için mükemmel bir doğamız var. Türkiye'nin en büyük Atatürk heykeli, en yüksek cam seyir terası, en yüksek barajı burada. Dünyanın en büyük ikinci kanyonuna sahibiz. Bu kanyonumuzu da cam seyir terasıyla turizme kazandıracağız inşallah. Türkiye'nin en zengin bitki çeşitliliğine sahip iliyiz. Bizlere düşen bu değerleri ülkemize ve tüm dünyaya tanıtmak." diye konuştu.

Kurt, son yıllarda turist sayısında büyük artış yaşandığını belirterek, bu hareketlilikten yeterli ekonomik geliri elde etmeleri gerektiğini, bunun da ancak yatırımlarla olacağını ifade etti.