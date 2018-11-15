FİNANS

Arzum, Design Week Turkey 2018'de yerini alıyor

FİNANS HABERLERİ  | 15.11.2018 13:11 | Son Güncelleme

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı: - "Arzum olarak son yıllarda inovatif ürünlerimiz, yenilikçi teknolojilerimiz ve fark yaratan tasarımlarımız ile müşterilerimizin gönlündeki yerimizi daha da sağlamlaştırdık"

İSTANBUL (AA) - Arzum, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından tasarım kültürü oluşturmak ve Türkiye'deki tasarımcıları dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen Design Week Turkey 2018'de yerini alıyor.

Arzum'unn açıklamasına göre, şirket, 16-18 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek etkinliğe üçüncü kez katılacak, tasarım ve inovasyon alanındaki öncü kimliğiyle yeni ürünlerini standında sergileyecek ve panel katılımı ile tasarım alanındaki öncülüğünü sürdürecek.

Design Week Turkey 2018'in co-sponsorları arasında da bulunan Arzum'un Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Design Week Turkey 2018'in ilk gününde "Tasarım Ekonomisi İnşa Etmek" başlıklı panelde konuşmacı olarak yer alacak.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, şirket olarak olarak son yıllarda inovatif ürünler, yenilikçi teknolojiler ve fark yaratan tasarımları ile müşterilerinin gönlündeki yerlerini daha da sağlamlaştırdıklarını bildirdi.

Kolbaşı, "52 yıllık bir marka olarak tüketicilerin değişen beklentilerini anlamamızın yanı sıra Ar-Ge ve tasarım alanına önemli bir yatırım yapıyoruz. Tasarım konusunda tüketici ihtiyaçlarını ve trendleri takip ederek en doğru ürünü tanımlayıp, kullanım kolaylığını ve tasarımı ön plana çıkarıp ilerliyoruz. Türkiye'nin önde gelen tasarım ofisleriyle ve dünyadaki önemli tasarımcılarla çalışıyoruz. Bu sebeple, Design Week Turkey 2018'de yer almak bizim için oldukça değerli." ifadelerini kullandı.

Vatandaş akın etti! İki günde 1 aylık satış yapıldıVatandaş akın etti! İki günde 1 aylık satış yapıldı
Rapor: Geri dönüştürülmeyen atık tutarı 1.5 milyar liranın üzerindeRapor: Geri dönüştürülmeyen atık tutarı 1.5 milyar liranın üzerinde
Suzuki’den özel bakım kampanyasıSuzuki’den özel bakım kampanyası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arzum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Memurlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Memurlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu

2019 emeklilere ne kadar zam gelecek? İşte beklenen zam oranı

2019 emeklilere ne kadar zam gelecek? İşte beklenen zam oranı

İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Araştırma: Dijital dönüşüm liderleri yükseliyor 

Araştırma: Dijital dönüşüm liderleri yükseliyor 

Rapor: Geri dönüştürülmeyen atık tutarı 1.5 milyar liranın üzerinde

Rapor: Geri dönüştürülmeyen atık tutarı 1.5 milyar liranın üzerinde

Suzuki’den özel bakım kampanyası

Suzuki’den özel bakım kampanyası

Bursa'da tekstil firmaları destek bekliyor

Bursa'da tekstil firmaları destek bekliyor

Albaraka Türk "Dünya İslami Finans Ödülleri"nde üç ödül aldı 

Albaraka Türk "Dünya İslami Finans Ödülleri"nde üç ödül aldı 

Kripto para güvenliği için farklı ödeme yöntemleri birleştirildi

Kripto para güvenliği için farklı ödeme yöntemleri birleştirildi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.