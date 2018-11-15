Arzum, Design Week Turkey 2018'de yerini alıyor

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, şirket olarak olarak son yıllarda inovatif ürünler, yenilikçi teknolojiler ve fark yaratan tasarımları ile müşterilerinin gönlündeki yerlerini daha da sağlamlaştırdıklarını bildirdi.

Arzum'unn açıklamasına göre, şirket, 16-18 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek etkinliğe üçüncü kez katılacak, tasarım ve inovasyon alanındaki öncü kimliğiyle yeni ürünlerini standında sergileyecek ve panel katılımı ile tasarım alanındaki öncülüğünü sürdürecek.

Kolbaşı, "52 yıllık bir marka olarak tüketicilerin değişen beklentilerini anlamamızın yanı sıra Ar-Ge ve tasarım alanına önemli bir yatırım yapıyoruz. Tasarım konusunda tüketici ihtiyaçlarını ve trendleri takip ederek en doğru ürünü tanımlayıp, kullanım kolaylığını ve tasarımı ön plana çıkarıp ilerliyoruz. Türkiye'nin önde gelen tasarım ofisleriyle ve dünyadaki önemli tasarımcılarla çalışıyoruz. Bu sebeple, Design Week Turkey 2018'de yer almak bizim için oldukça değerli." ifadelerini kullandı.

