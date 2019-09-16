Arzum IFA 2019'da en yeni teknolojili ürünlerini sergiledi

İSTANBUL(AA) - Arzum, 6-11 Eylül'de gerçekleştirilen 2019 IFA Berlin Uluslararası Elektronik Ürünler ve Teknolojileri Fuarı'na katıldı.

Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, fuar kapsamında marka, gıda hazırlama, pişirme ve kızartma, içecek hazırlama, temizlik, kişisel bakım ve ütü olmak üzere 6 ürün kategorisindeki en yeni teknoloji ve tasarıma sahip ürünlerini sergiledi.

OKKA markasıyla Türk kahvesi kültürünün dünyaya yayılımını misyon edinen Arzum, ziyaretçilerini közde pişmiş, bol köpüklü Türk kahvesiyle karşıladı.

OKKA Ailesi'nin en yeni üyesi OKKA Grandio Duo'yu ilk kez lanse eden Arzum, sergilediği çay makineleriyle de beğeni topladı. Tasarımı ve teknolojisi ile dikkati çeken Arzum OKKA Swarovski, Arzum X Beymen Club Koleksiyonu ve Arzum Kiraz Çiçeği Serisi de fuarda markanın ilgi gören ürünleri arasında yer aldı.

Arzum ayrıca, kişisel bakım, ütü serisi ve süpürge kategorisinde yer alan ürünlerini de ziyaretçilerin beğenisine sunarken, fuarda IOT özellikli ilk ürünleri Olimpia Smart ve Arzum OKKA'nın lansmanını gerçekleştirdi.