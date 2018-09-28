FİNANS

Arzum OKKA, Ankara Coffee Festival'de yerini aldı

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 15:10 | Son Güncelleme

Arzum OKKA, Ankara Coffee Festival'de yerini aldı

İSTANBUL (AA) - Arzum OKKA, Ankara Coffee Festival'de, yeni ürünlerini Türk kahvesiseverlerle buluşturuyor.

Şirketin açıklamasına göre, Türk kahvesinin dünyaya açılmasının önündeki makineleşme bariyerini ortadan kaldırmayı amaçlayan ve dünyanın 35 ülkesinde farklı kültürleri Türk kahvesi ile buluşturan Arzum OKKA, festivalde yerini aldı.

Bugün başlayan ve 3 gün sürecek festival, Bilkent Station'da düzenleniyor. OKKA ailesi, OKKA ve OKKA Minio ile kahveseverlere Türk kahvesi deneyimi sunuyor, festival kapsamında 2 yeni ürününü daha kahveseverlerle tanıştırıyor.

Teknolojik yeniliklerle donatılmış yepyeni Arzum OKKA Grandio ve Türk kahvesi değirmeni ARZUM OKKA Beangourmet, Ankaralı kahveseverlerle ilk kez festivalde tanışıyor.

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