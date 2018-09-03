Arzum Okka Grandıo ile teknoloji, Türk kahvesiyle buluşuyor

İSTANBUL (AA) - Arzum, Arzum Okka Grandio ile Okka ailesine yeni bir üye kattı.

Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, LED aydınlatmalı dokunmatik paneli ve akıllı su teknolojisiyle birlikte kahveseverlere birçok yeni özellik sunan Arzum Okka Grandio, ideal lezzet ve bol köpüğü en zahmetsiz haliyle fincanlara taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirme Direktörü Mehtap Yıldız, Arzum Okka ile Türk kahvesi kültürünü dünyaya yayma misyonlarını birçok yenilikçi adımla gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Yıldız, ilk olarak, 2014'te Türk kahvesinde bir devrim yaratan, doğrudan fincana servis eden ve kendi kendini temizleme özelliğine sahip bir ürüne odaklandıklarını ve Arzum OKKA’yı tüketicilerle buluşturduklarını, ardından da Okka Minio ile Okkalı Türk kahvesi keyfini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye ile birlikte yaklaşık 35 ülkede satılan Okka ailesi ürünlerimizle okkalı bir Türk kahvesi deneyimi yaşattık. Okka’larımızla tasarım ve inovasyon alanında birçok prestijli ödülün sahibi olduk. Arzum olarak bu alana yatırım yapıyoruz ve ürünlerimizi sürekli olarak geliştirmeye devam ediyoruz. Şimdi yepyeni bir Okka ile, Okka Grandio ile tüketicilerimizin karşısındayız. Teknolojik yeniliklerle donatılmış Okka Grandio'nun, Türk kahvesi seven kişilerin vazgeçilmezi olacağından eminiz."