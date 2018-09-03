FİNANS

Arzum Okka Grandıo ile teknoloji, Türk kahvesiyle buluşuyor

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2018 14:56 | Son Güncelleme

Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirme Direktörü Mehtap Yıldız: - "Teknolojik yeniliklerle donatılmış Okka Grandio'nun, Türk kahvesi seven kişilerin vazgeçilmezi olacağından eminiz"

İSTANBUL (AA) - Arzum, Arzum Okka Grandio ile Okka ailesine yeni bir üye kattı.

Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, LED aydınlatmalı dokunmatik paneli ve akıllı su teknolojisiyle birlikte kahveseverlere birçok yeni özellik sunan Arzum Okka Grandio, ideal lezzet ve bol köpüğü en zahmetsiz haliyle fincanlara taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirme Direktörü Mehtap Yıldız, Arzum Okka ile Türk kahvesi kültürünü dünyaya yayma misyonlarını birçok yenilikçi adımla gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Yıldız, ilk olarak, 2014'te Türk kahvesinde bir devrim yaratan, doğrudan fincana servis eden ve kendi kendini temizleme özelliğine sahip bir ürüne odaklandıklarını ve Arzum OKKA’yı tüketicilerle buluşturduklarını, ardından da Okka Minio ile Okkalı Türk kahvesi keyfini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye ile birlikte yaklaşık 35 ülkede satılan Okka ailesi ürünlerimizle okkalı bir Türk kahvesi deneyimi yaşattık. Okka’larımızla tasarım ve inovasyon alanında birçok prestijli ödülün sahibi olduk. Arzum olarak bu alana yatırım yapıyoruz ve ürünlerimizi sürekli olarak geliştirmeye devam ediyoruz. Şimdi yepyeni bir Okka ile, Okka Grandio ile tüketicilerimizin karşısındayız. Teknolojik yeniliklerle donatılmış Okka Grandio'nun, Türk kahvesi seven kişilerin vazgeçilmezi olacağından eminiz."

Arzum Okka Grandio, közde Türk kahvesi keyfi için yavaş pişirme özelliğiyle mutfaklardaki yerini alıyor ve tek seferde 4 fincana kadar kahve yapabilme lüksünü sunuyor. Farklı fincan boyutları için 3 kademeli fincan büyüklüğü ayarını da sunan Arzum Okka Grandio, akıllı su teknolojisi ile suyu her zaman hazırda bulunduruyor. Kişiye, sadece kahveyi eklemek kalıyor. Akıllı su teknolojisi ile kahve porsiyonu için kullanılacak uygun su miktarını ayarlayan kahve makinesi, aynı zamanda haznesindeki su ile kaç fincan kahve yapılabileceğini de gösteriyor.

Arzum OKKA Grandio, bu özellikleriyle sadece işleri kolaylaştırmakla kalmıyor, pişirmeyi doğru zamanda durduran akıllı taşma önleyici sistemi ile başında beklenmesine gerek kalmadan Okkalı Türk kahvesi deneyimi sunuyor.

Arzum Okka Grandio, dünyanın her yerinde aynı lezzette Türk kahvesi yapabilmeyi sağlayan akıllı "Auto Boiling Altitude Detection" sistemiyle, bulunduğu noktadaki ideal pişirme sıcaklığını tespit ederek ideal lezzette Türk kahvesi hazırlıyor.

Mutfakların trend renklerini belirleyen Arzum, Arzum Okka Grandio ile de 4 farklı renk seçeneği sunuyor. Arzum OKKA Grandio, kırmızı, beyaz, siyah ve dreamline renk seçeneklerinin yanı sıra minimal tasarımı sayesinde mutfaklarda çok az yer kaplıyor.

Her pişirmede ideal kıvamı yakalamak için özel Arzum Okka ölçü kaşığı da bulunan Arzum Okka Grandio, suyun altında kolayca temizlenebilen pişirme haznesiyle de pratiklik sunuyor.

PARTNER2. Abdülhamit yapmıştı! Yağmacıların hedefi oldu2. Abdülhamit yapmıştı! Yağmacıların hedefi oldu
Türk turizminde dönüşüm: Turizm 4.0 ZirvesiTürk turizminde dönüşüm: Turizm 4.0 Zirvesi
Yozgat'ta 45 kişilik işçi kadrosuna 1227 başvuruYozgat'ta 45 kişilik işçi kadrosuna 1227 başvuru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arzum Arzum Okka Arzum Okka Grandio

En Çok Okunan Haberler

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Genç girişimcilere müjde! 200 bin lira hibe geliyor

Genç girişimcilere müjde! 200 bin lira hibe geliyor

Bakan Albayrak'tan Halkbank ve enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan Halkbank ve enflasyon açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

Dr. Beyhan İncekara: Henüz faiz kozumuzu kullanmadık

Dr. Beyhan İncekara: Henüz faiz kozumuzu kullanmadık

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Edirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecek

Edirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zayıf TL yabancı yatırımcı için fırsat

Zayıf TL yabancı yatırımcı için fırsat

Coiny Pro lira ile işlem yapılan kripto para sayısını arttırmayı hedefliyor

Coiny Pro lira ile işlem yapılan kripto para sayısını arttırmayı hedefliyor

Türk turizminde dönüşüm: Turizm 4.0 Zirvesi

Türk turizminde dönüşüm: Turizm 4.0 Zirvesi

Yozgat'ta 45 kişilik işçi kadrosuna 1227 başvuru

Yozgat'ta 45 kişilik işçi kadrosuna 1227 başvuru

Pamir: Enflasyon yılsonunda yüzde 20 düzeyine çıkabilir

Pamir: Enflasyon yılsonunda yüzde 20 düzeyine çıkabilir

Kayseri'de çerezlik ay çekirdeğinin başfiyatı belirlendi

Kayseri'de çerezlik ay çekirdeğinin başfiyatı belirlendi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.