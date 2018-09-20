FİNANS

Arzum OKKA İstanbul Coffee Festival'de

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 14:00 | Son Güncelleme

Arzum OKKA Ailesi, İstanbul Coffee Festival'de yeni ürünlerini Türk Kahvesi severlerle bir araya getiriyor

İSTANBUL (AA) - Arzum OKKA Ailesi, İstanbul Coffee Festival'de yeni ürünlerini Türk Kahvesi severlerle buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 500 yıllık kültürel miras Türk kahvesinin dünyaya açılmasının önündeki makineleşme bariyerini ortadan kaldırmayı amaçlayan ve dünyanın 35 ülkesinde farklı kültürleri Türk kahvesi ile bir araya getiren Arzum OKKA, 20–23 Eylül 2018 tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park'ta düzenlenen İstanbul Coffee Festival'de kahve severlerle buluşuyor.

Avrupa'nın en büyük iki kahve festivalinden biri olan İstanbul Coffee Festival'ine bu yıl 5.kez katılan Arzum OKKA, festival ziyaretçilerini Okkalı bir Türk Kahvesi deneyimine davet ediyor.

Arzum OKKA Ailesi, festival kapsamında 2 yeni ürününü daha kahve severler ile tanıştırdı. Teknolojik yeniliklerle donatılmış Arzum OKKA Grandio ve Türk kahvesi değirmeni Arzum OKKA Beangourmet ilk kez festivalde tanıtıldı.

Plus X Award 2018'de Arzum OKKA Grandio, Yüksek Kalite, Tasarım ve Kullanım Kolaylığı ödüllerini alırken, ARZUM OKKA Beangourmet ise ergonomik tasarımıyla Kullanım Kolaylığı ödülünün sahibi oldu.

Akıllı su teknolojisi ile kahve porsiyonu için kullanılacak uygun su miktarını ayarlayan Arzum OKKA Grandio, aynı zamanda haznesindeki su ile size kaç fincan kahve yapabileceğinizi de gösteriyor.

LED aydınlatmalı dokunmatik paneliyle dikkat çeken Arzum OKKA Grandio; yavaş pişirme özelliği ile közde Türk kahvesi keyfi sunarken, farklı fincan boyutları için 3 kademeli fincan büyüklüğü ayarını yapabiliyor.

Pişirmeyi doğru zamanda durduran Akıllı Taşma Önleyici sistemi ile başında beklenmesine gerek kalmadan Türk kahvesi deneyimi sunan Arzum OKKA Grandio, dünyanın her yerinde aynı lezzette Türk kahvesi yapabilmeyi sağlayan akıllı Auto Boiling Altitude Detection sistemiyle, bulunduğu noktadaki ideal pişirme sıcaklığını tespit ederek ideal lezzette Türk kahvesi de hazırlayabiliyor.

Her türdeki ve her sertlikteki kahve çekirdeğini Türk kahvesi inceliğinde öğütebilme özelliğine sahip olan ARZUM OKKA Beangourmet, her an taze Türk kahvesi keyfi sunuyor.

Uzun ömürlü ve sağlıklı seramik öğütücü mekanizmaya sahip olan OKKA Beangourmet, bıçaklı öğütücülerin aksine seramik öğütücüsü sayesinde kahveyi ısıtmadan, aromasını koruyarak öğütüyor. Şık ve ergonomik tasarımıyla da dikkat çeken kahve değirmeni, saklama kolaylığı sağlayan çıkarılabilir öğütücü koluyla da kolayca muhafaza edilebiliyor.

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