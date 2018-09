Arzum OKKA İstanbul Coffee Festival'de

Akıllı su teknolojisi ile kahve porsiyonu için kullanılacak uygun su miktarını ayarlayan Arzum OKKA Grandio, aynı zamanda haznesindeki su ile size kaç fincan kahve yapabileceğinizi de gösteriyor.

LED aydınlatmalı dokunmatik paneliyle dikkat çeken Arzum OKKA Grandio; yavaş pişirme özelliği ile közde Türk kahvesi keyfi sunarken, farklı fincan boyutları için 3 kademeli fincan büyüklüğü ayarını yapabiliyor.

Pişirmeyi doğru zamanda durduran Akıllı Taşma Önleyici sistemi ile başında beklenmesine gerek kalmadan Türk kahvesi deneyimi sunan Arzum OKKA Grandio, dünyanın her yerinde aynı lezzette Türk kahvesi yapabilmeyi sağlayan akıllı Auto Boiling Altitude Detection sistemiyle, bulunduğu noktadaki ideal pişirme sıcaklığını tespit ederek ideal lezzette Türk kahvesi de hazırlayabiliyor.

Her türdeki ve her sertlikteki kahve çekirdeğini Türk kahvesi inceliğinde öğütebilme özelliğine sahip olan ARZUM OKKA Beangourmet, her an taze Türk kahvesi keyfi sunuyor.

Uzun ömürlü ve sağlıklı seramik öğütücü mekanizmaya sahip olan OKKA Beangourmet, bıçaklı öğütücülerin aksine seramik öğütücüsü sayesinde kahveyi ısıtmadan, aromasını koruyarak öğütüyor. Şık ve ergonomik tasarımıyla da dikkat çeken kahve değirmeni, saklama kolaylığı sağlayan çıkarılabilir öğütücü koluyla da kolayca muhafaza edilebiliyor.