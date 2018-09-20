Arzum OKKA İstanbul Coffee Festival'de

İSTANBUL (AA) - Arzum OKKA Ailesi, İstanbul Coffee Festival'de yeni ürünlerini Türk Kahvesi severlerle buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 500 yıllık kültürel miras Türk kahvesinin dünyaya açılmasının önündeki makineleşme bariyerini ortadan kaldırmayı amaçlayan ve dünyanın 35 ülkesinde farklı kültürleri Türk kahvesi ile bir araya getiren Arzum OKKA, 20–23 Eylül 2018 tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park'ta düzenlenen İstanbul Coffee Festival'de kahve severlerle buluşuyor.

Avrupa'nın en büyük iki kahve festivalinden biri olan İstanbul Coffee Festival'ine bu yıl 5.kez katılan Arzum OKKA, festival ziyaretçilerini Okkalı bir Türk Kahvesi deneyimine davet ediyor.

Arzum OKKA Ailesi, festival kapsamında 2 yeni ürününü daha kahve severler ile tanıştırdı. Teknolojik yeniliklerle donatılmış Arzum OKKA Grandio ve Türk kahvesi değirmeni Arzum OKKA Beangourmet ilk kez festivalde tanıtıldı.

Plus X Award 2018'de Arzum OKKA Grandio, Yüksek Kalite, Tasarım ve Kullanım Kolaylığı ödüllerini alırken, ARZUM OKKA Beangourmet ise ergonomik tasarımıyla Kullanım Kolaylığı ödülünün sahibi oldu.