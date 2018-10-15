FİNANS

Arzum, Olimpia Power ile evlerde değişimi başlatıyor

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2018 16:44 | Son Güncelleme

Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirme Direktörü Mehtap Yıldız: - "4A performans sınıfı özelliğine sahip süpürgemizin, yüksek çekiş gücü, kullanım kolaylığı ve teknolojisi ile tüketicilerimizin beğenisini kazanacağından eminiz"

İSTANBUL (AA) - Arzum, ödüllü yeni ürünü Arzum Olimpia Power'ın yüksek performanslı çekiş gücü, kullanım kolaylığı ve ileri teknolojisiyle evlerde değişimi başlatıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arzum, Olimpia ailesine eklediği yeni ürünü Arzum Olimpia Power ile köşe bucak temizliğin "anahtarını" sunuyor.

Derinlemesine temizlik ile evlerdeki değişimi yakalamak isteyenlerin gözdesi olacak inovatif ürün, 4A performans özelliğiyle yüksek çekiş gücü sunuyor. Dünyanın en saygın ödülleri arasında gösterilen Plus X Award'da "Tasarım ve Kullanım Kolaylığı" ödüllerine layık görülen süpürge, kullanım kolaylığı ve teknolojisi ile evin en büyük yardımcısı oluyor. Arzum Olimpia Power, dayanıklı telli hortumunun yanı sıra tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

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- "Evlerde değişim yaratacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirme Direktörü Mehtap Yıldız, şunları kaydetti:

"Çeşitli kategorilerle evlerin her metrekaresine sahip çıkıyoruz ve yenilikçi ürünlerle tüketicilerimizin hayatlarını günden güne kolaylaştırıyoruz. Süpürge kategorimizin en yeni üyesi Arzum Olimpia Power ile tüketicilerimizin karşısındayız. Evlerde değişim yaratacağına inandığımız yeni süpürgemiz, çıkar çıkmaz dünyanın en saygın ödülleri arasında gösterilen Plus X Award’da 'Tasarım ve Kullanım Kolaylığı' ödüllerine layık görüldü. 4A performans sınıfı özelliğine sahip süpürgemizin, yüksek çekiş gücü, kullanım kolaylığı ve teknolojisi ile tüketicilerimizin beğenisini kazanacağından eminiz."

Açıklamada verilen bilgiye göre, 899 vat motor gücüne sahip olan süpürge, yüksek çekiş gücü ve Hepa 13 filtresi ile tozların yüzde 99,9’unu hapsediyor, Cyclone Extremeteknolojisi ile de toz ve alerjenlerin havaya karışmasını önlüyor.

Tasarım ve kullanım kolaylığı ödüllü ürün, ultra geniş tekerlekleri ile rahatça hareket ediyor. Kolayca temizlenebilen 2,2 litrelik toz haznesi ile kesintisiz temizlik sağlıyor. Arzum Olimpia Power, rahatlıkla değiştirilebilen başlıklarıyla derinlemesine ve köşe bucak temizlik sunuyor. Dayanıklı, geliştirilmiş hareket kabiliyetine sahip telli hortumu sayesinde de uzun ömürlü kullanımı garantiliyor.

65 desibellik düşüş ses düzeyine sahip süpürge, tarçın rengi, led göstergesi ve elektronik emiş gücü ayarıyla şıklık sunuyor.

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Arzum Olimpia Power

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