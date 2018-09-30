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Asansör imalatı sektöründe UR-GE atağı

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2018 15:35 | Son Güncelleme

BTSO öncülüğünde Bursalı asansör imalatçısı firmaların yer alacağı UR-GE Projesi için ilk adım atıldı - Oda Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener: - "Asansör sektöründe üretim teknolojisi oldukça farklılaştı. Artık küresel firmalar halatsız asansör sistemleri geliştiriyor. Sektörümüz kabuğunu kırmak zorunda. UR-GE projeleriyle sektörümüzün üretkenliğini ve ihracatçı kimliğini güçlendirmek için çalışacağız"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Bursalı asansör imalatçısı firmaların yer alacağı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projesi için ilk adım atıldı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, asansör imalatçısı firmaların yer alacağı UR-GE Projesi kapsamında düzenlenen ve komite üyeleriyle sektör temsilcilerinin katıldığı bilgilendirme toplantısı Oda Hizmet Binasında gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener yaptığı konuşmada, Ticaret Bakanlığı ile yürütülen UR-GE projelerinin sektörlerin gelişimine ve dış ticaret hacmine büyük katkı sağladığını vurguladı. Devletin iş dünyasına sunduğu desteklerin firmalar için büyük fırsat olduğunu kaydeden Şener, "Her bir UR-GE projemize 4,5 milyon dolara kadar kaynak sunuluyor. Bebe ve çocuk konfeksiyonu gibi farklı sektörlerde firmalarımız, UR-GE ile ihracatını ciddi anlamda yükseltti. Asansör sektörümüz de mutlaka UR-GE projesindeki fırsatları avantaja çevirmeli." ifadelerini kullandı.

Bursa'da yaklaşık 80 asansör firmasının olduğunu kaydeden Şener, asansör sektörünün montaj işlemlerinden sıyrılarak daha fazla üretime yönelmesi gerektiğini dile getirdi.

Şener, asansör sektörünün hem imalat hem de ihracat yapabilecek yeteneğe sahip olduğuna işaret ederek, "Asansör sektöründe üretim teknolojisi oldukça farklılaştı. Artık küresel firmalar halatsız asansör sistemleri geliştiriyor. Elektromanyetik üretim teknikleriyle bunu başarıyorlar. BTSO olarak sektörümüzün yeni teknolojilerin gerisinde kalmasını istemiyoruz. Sektörümüz kabuğunu kırmak zorunda. UR-GE projeleriyle sektörümüzün üretkenliğini ve ihracatçı kimliğini güçlendirmek için çalışacağız." açıklamasında bulundu.

- "Çıkış noktası yurt dışı pazarlara açılmaktır"

BTSO 35. Meslek Komitesi ve Makine Konseyi Başkanı Cem Bozdağ da asansör imalatı sektörünün dünyaya açılması gerektiğini vurguladı.

Sektördeki pasta payının her geçen dönem azaldığına dikkati çeken Bozdağ, "Firmalarımız için çıkış noktası yurt dışı pazarlara açılmaktır. UR-GE desteğinin ihracat noktasında yeterli altyapısı olmayan firmalarımız için ateşleyici bir unsur olacağına inanıyorum. UR-GE ile asansör sektöründeki firmalarımız dış ticarette çok daha iyi noktalara ulaşacaktır." dedi.

BTSO MESYEB Genel Müdürü Ramazan Karakök ise MESYEB'in Türkiye'de kapasite ve teknik altyapı olarak en gelişmiş asansör eğitim ve sınav merkezine sahip olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Asansör bakım, onarım ve montajcısı mesleklerinde sınav ve belgelendirme hizmetine yakında başlayacağız. Türk Akreditasyon Kurumu'nun (TÜRKAK) denetimlerinden geçtik. Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) yetkilendirme çalışmalarının tamamlanmasıyla sınav ve belgelendirmeye start vereceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
asansör BTSO imalat sektör UR-GE

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