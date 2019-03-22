"Asansör sektörü cirosu 7 milyar 639 milyon TL"

İSTANBUL (AA) - Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik,"Asansör sektöründe faaliyet yürüten imalatçı, montaj ve bakım şirketlerinin toplam ciroları 7 milyar 639 milyon 534 bin lira. Sektörün cirosu istikrarlı bir şekilde artıyor. Sektör ortalama yılda yüzde 25 büyüyor." ifadelerini kullandı.

ASFED'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen Avrasya Asansör Fuarı'nda, Türk mühendislerinin başarısı olan dünyada yalnızca 5 firmanın üretimini yapabildiği engelli asansörü ilk kez sergilenirken, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Kayserili bir firma tarafından Türkiye'de ilk kez üretilen, yazılımı da mekaniği de tamamen yerli ve milli olan engelli asansörleri, yurt dışından ithal edilen engelli asansörlere göre kalitesi ve uygun fiyatı ile öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASFED Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik fuar kapsamında sergilenen, teknolojik özeliklerle dolu asansörlere Fransa, Çin, Romanya, Ermenistan, Bulgaristan, Rusya, Ukrayna, Fas, Lübnan, Çin, Yunanistan, Çekya, Azerbaycan, İran, Tunus, Suudi Arabistan başta olmak üzere pek çok ülkenin yoğun ilgi gösterdiğini bildirdi.