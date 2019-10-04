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ASBAŞ'ın ticaret hacmi yüzde 19 büyüdü

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2019 11:21 | Son Güncelleme

Antalya'da 31'i yabancı sermayeli 87 firmanın bulunduğu serbest bölgenin 8 aydaki ticaret hacmi 502 milyon dolar olarak gerçekleşti - ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses: - "Ticaret hacmimizde yüzde 19'luk bir artış var. Artışta yat, medikal, elektrik ve elektronik sektörünün katkısı büyük"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da 31'i yabancı sermayeli 87 firmanın bulunduğu serbest bölgenin 8 aydaki ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19'luk artışla 502 milyon dolara ulaştı.

Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, AA muhabirine, serbest bölgede 31'i yabancı sermayeli 87 firmanın bulunduğunu söyledi.

Bölgede ağırlıklı olarak yat, elektrik-elektronik ve medikal sektörünün bulunduğunu belirten Gürses, 48 firmanın yat sektöründe faaliyet gösterdiğini ve bölgede çok ciddi bir yat üretimi kümelenmesi olduğunu bildirdi.

Gürses, medikal sektörde dünyaca ünlü 4 firmanın yer aldığını, firmaların yıl içinde yatırım kapasitelerini artırdığını aktararak, elektrik ve elektronik sektöründe 12 firmanın hizmet verdiğini dile getirdi.

- "Ticaret hacmimizde yüzde 19'luk bir artış var"

Diğer firmaların ise makine inşaat, tekstil, kimya ve maden gibi sektörlerde faaliyet gösterdiğini anlatan Gürses, bölgede Hollanda, Almanya, ABD, İtalya, İngiltere asıllı firmaların da bulunduğunu ifade etti.

Bölgede yat, elektronik ve medikal sektörlerinin ihracatında kilogramı 150-200 dolara kadar yükselen rakamlara ulaşıldığını belirten Gürses, ticaret hacminin de önemli ölçüde arttığını kaydetti.

Gürses, Antalya Serbest Bölge olarak ülke ekonomisine ciddi katkı sağladıklarını vurgulayarak, "Yılın 8 ayında ticaret hacmimiz 502 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen sene aynı dönemde 422 milyon dolardı, ticaret hacmimizde yüzde 19'luk bir artış var. Artışta yat, medikal, elektrik ve elektronik sektörünün katkısı büyük." dedi.

- Bir aydaki ihracat geçen yıla göre iki kat arttı

Geçen yıl ağustos ayında 35 milyon dolar ihracat gerçekleştiğine değinen Gürses, bu yıl ağustos ayında rakamın 80 milyon dolara yükseldiğini söyledi.

Gürses, bölgede istihdam sayısında da ciddi bir artış olduğuna işaret ederek, yıl başında 4 bin 200 civarında olan istihdamın bugün 4 bin 800'e yükseldiğini, bu sayının önemli bir bölümünü kadınların oluşturduğunu kaydetti.

Geçen yıl hazirana kadar 650 bin metrekarelik brüt alana sahip olduklarını, bu yıl sınırlarını 726 bin metrekareye genişlettiklerini aktaran Gürses, yeni yaptıkları limanda yükleme ve boşaltma miktarlarındaki artışın, ticaret hacmini de olumlu yönde etkilediğini ifade etti.

Bölgede bakım ve onarım için de 30 bin metrekarelik bir alanı yat sektörüne tahsis ettiklerini belirten Gürses, pek çok yabancı bayraklı yatın serbest bölgeye gelerek bakım ve onarımdan geçtiğini sözlerine ekledi.

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Antalya Serbest Bölge elektrik elektronik medikal ticaret hacmi Yat Zeki Gürses

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