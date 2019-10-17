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ASB'nin ticaret hacmi 9 ayda 1,6 milyar dolara ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2019 11:09 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da 99'u yerli, 29'u yabancı, 22'si yerli-yabancı ortaklı 150 firmanın bulunduğu Avrupa Serbest Bölgesi'nin 9 aylık ticaret hacmi 1 milyar 582 milyon dolar olarak gerçekleşti - Avrupa Serbest Bölgesi Genel Müdürü Tarkan Değirmenci: - "Bölgemizde çalışan sayısı 6 bini buldu. Avrupa Serbest Bölgesi'nde doluluk oranının yüzde 97'ye ulaşması dolayısıyla ikinci serbest bölge için fizibilite çalışmalarına başlandı"

TEKİRDAĞ (AA) - SÜLEYMAN COŞKUN BOZYEL - Tekirdağ'da yerli yabancı 150 firmanın bulunduğu Avrupa Serbest Bölgesi'nin 9 aylık ticaret hacmi, 1 milyar 582 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ASB Genel Müdürü Tarkan Değirmenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 1999 yılında 2 milyon metrekarelik alanda kurulan Avrupa Serbest Bölgesi'nde 99'u yerli, 29'u yabancı, 22'si yerli-yabancı ortaklı 150 firmanın bulunduğunu söyledi.

Serbest bölgede otomotiv yan sanayi, kimya, ambalaj, tekstil, metal, makine, gıda, telekomünikasyon, alüminyum ve plastik sektörlerinin bulunduğunu anlatan Değirmenci, bölgede dünyaca ünlü 6 firmanın da faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Değirmenci, serbest bölgenin bu yıl 9 aylık ticaret hacminin 1 milyar 582 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bölgemizde çalışan sayısı 6 bini buldu. Avrupa Serbest Bölgesi'nde doluluk oranının yüzde 97'ye ulaşması dolayısıyla ikinci serbest bölge için fizibilite çalışmalarına başlandı." dedi.

Avrupa Serbest Bölgesi'nde vergi avantajları bulunduğunu vurgulayan Değirmenci, şöyle devam etti:

"Yabancı sermayeli firmalar vergi avantajlarından faydalanabilmek için bölgemizi tercih ediyorlar. Ağırlıklı olarak Amerika firmaları serbest bölgemize yatırımlarına devam ediyor. Bunun yanında Avrupa'dan da talepler almaya başladık. Diğer taraftan Orta Doğu ve Uzak Doğu'dan da serbest bölgemize kimya, ambalaj sektörü ve tekstil sektörlerinde talepler alıyoruz."

Değirmenci, Türkiye'nin ihracatının geçen yıla göre artış sağladığını, bu durumun ülke ekonomisindeki verilerin pozitif yönde devam edeceğini gösterdiğini dile getirdi.

Gelen talepleri yatırım, üretim ve istihdama dönüştürmek için çalıştıklarını anlatan Değirmenci, "Ekiplerimiz, ülke ekonomisine ciddi katkıda bulunmak, ülkeye döviz girdisi sağlamak amacıyla yabancı sermayeli firmaları bölgemize ve ülkemize kazandırmak anlamında ciddi gayret sarf ediyor." diye konuştu.

- Geçen yıl ticaret hacmi 2,5 milyar doları buldu

Değirmenci, Trakya lokasyonunda ikinci bir serbest bölgeyle ciddi bir istihdam yakalamayı, üretim yapan yabancı sermayeli firmaları bölgeye kazandırmayı ve ülkenin ihracat rakamlarını artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunun da ülkemiz için özellikle cari açık noktasında panzehir olacağını düşünüyoruz. Bunun yanında serbest bölgemizin büyümesinde de çeşitli fizibilite çalışmalarımız var. Bu çalışmalar önümüzdeki yıllarda netleşecek ve olumlu sonuçlar aldığımız takdirde, yine bölgenin üretim ve endüstri serbest bölgesinin genişlemesiyle beraber ihracata, istihdama katkı sağlayacağız."

Değirmenci, serbest bölgede üretilenlerin başta Avrupa olmak üzere ABD ve Türk Cumhuriyetlerine gönderildiğini, geçen yılki ticaret hacminin 2,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti.

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ASB genel müdür özel Tekirdağ ticaret hacmi

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