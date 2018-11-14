FİNANS

ASELSAN 43 yaşında

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 12:25 | Son Güncelleme

Türk savunma sanayisinin en büyük kuruluşlarından ASELSAN, 43'üncü kuruluş yıl dönümünde 6 bini aşkın çalışanıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Türk savunma sanayisinin en büyük kuruluşlarından ASELSAN, 43'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yönetici ve çalışanlarıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, kurum yöneticileri ve çalışanlarıyla Arslanlı Yol'dan geçerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Görgün'ün mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Görgün ve beraberindekiler daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Haluk Görgün, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Ulu Önder Atatürk, ASELSAN ailesi olarak kuruluşumuzun 43'üncü yılını kutladığımız bu günde gururla yüksek huzurlarınızdayız. Kurulduğu günden bugüne ASELSAN, küresel pazarda yarattığı değerlerle sürdürülebilir büyümesini koruyan, stratejik bir ortak olarak güven duyulan, çevreye ve insana duyarlı bir milli teknoloji firması olarak varlığını sürdürmekte, ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması arzusuyla çalışmalarında emin adımlarla ilerlemektedir. Kahraman ordumuzun ve milletimizin ASELSAN'ı olmak için ilerlediğimiz teknoloji yolculuğunda, 'Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her ulus kişisinin kafasına koyacağız. Bilim ve fen için kayıt ve şart yoktur.' özdeyişiniz ana ilkemiz olmuştur. Ruhunuz şad olsun."

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Anahtar Kelimeler:
Anıtkabir ASELSAN Haluk Görgün yıl dönümü

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