ASELSAN Akademi'de güz dönemi dersleri başladı

ASELSAN Akademi Programı, 2019-2020 güz dönemi derslerine başladı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, program 3'üncü yılına girerken ASELSAN mühendisleri, bu programla çalıştıkları projelerde derinleşiyor, akademik kariyerlerine de devam ediyor.

381 mühendisin yüksek lisans, 65 mühendisin doktora eğitimini sürdürdüğü akademide, elektronik, makine, bilgisayar ve malzeme mühendisliği konularında 66 öğretim üyesi tarafından 73 ders açıldı.

Öğrenci, açılan ders ve öğretim üyesi sayısını her dönem artıran ASELSAN Akademi Programı, çeşitlenen tez konularıyla yenilikçi ürün ve teknolojiler geliştirme hedefine katkı sağlıyor. Ayrıca çalışanlara görev aldıkları projelerle ilgili lisansüstü çalışma yapma imkanı tanınıyor.

Akademi, YÖK ile ASELSAN arasında 1 Ağustos 2017'de imzalanan iş birliği protokolüyle, Türkiye'de üniversite-sanayi dayanışmasına yeni bir boyut kazandırmak için hayata geçirilmişti.

Sanayinin ve akademinin etkin bir şekilde, çıktı odaklı ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve 4. nesil üniversite modelini hayata geçirecek program olarak geliştirilen ASELSAN Akademi, YÖK onayıyla uygulamaya alındı.